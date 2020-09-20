В українському медійному полі слово етикет за останні кілька років приросло до ведучої Олі Фреймут. Але ж її постулати більше стосуються панянок, а ми хочемо допомогти тобі стати справжнім джентльменом. Тож лови кілька важливих правил етикету, які дозволять тобі не виглядати невігласом в очах своєї пасії.

Гарантуємо, що ти навіть не підозрюєш, що щодня порушуєш правила етикету. Men 24 поділиться кількома секретами, які дозволять тобі стати на шлях справжнього джентльмена.

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Передаєш сіль без перцю

Якщо ви сходили з коханою до ресторану, і вона просить тебе передати сіль... то обов'язково передай також і перець. Це важливе правило кулінарного етикету, адже сіль без перцю просто не можуть існувати.

Тож під час застілля передавай відразу і сіль, і перець. Не будь невігласом.

Прикриваєш рот правою рукою при кашлі

Ясна річ, що у сучасних реаліях потрібно кашляти або чхати у згин ліктя. Втім, колись ця все закінчиться, а ти так і не навчишся правильно кашляти.

Тож, етикет диктує: прикривай рот лівою рукою, бо праву ти подаєш під час вітання.



Етикет закликає прикриватися лівою рукою, а ми пропонуємо кашляти у згин ліктя / Фото ferra

Носиш сумку на правому плечі

Ти, звичайно ж, молодець, що вирішив носити смартфон, гаманець, ключі від дому й інший дріб'язок у сумці. Це дозволить звільнити кишені та не виглядати відвертим рагулем. Але і тут ти можеш схибити. Ох, же ж цей етикет. Хто його взагалі придумав?

Виявляється, сумку не можна носити на правому плечі. Усе тому, що під час рукостискання можна своєю торбою буквально прибити людину. Пам'ятай про це, коли йтимеш зі спортзалу.

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Сідаєш у машину вперед ногами

Ми дуже стримуємося, щоб не пожартувати про одвічне "вперед ногами". Але ж цей пункт не зовсім про це. То, звичайно ж, класно, що твої штани дозволяють гордо закинути ногу до салону авто та потім уже по-панськи вмоститися на сидіння.

Правила ж етикету тут однакові і для жінок, і для чоловіків: спочатку вмощуєш свою п'яту точку, а потім уже підтягуєш ноги досередини салону.



Спочатку вмости свою п'яту точку, а потім дотягуй ноги в сало авто / Фото Wday

Першим заходиш в обертові двері

Пам'ятай, ти все ще джентльмен, тож панянку потрібно пропускати вперед. Але тут усе залежить від того, чи автоматичні ці двері.

Якщо двері потрібно штовхати, то ти йдеш попереду, "пробиваючи" дорогу своїй обраниці.

Спробуй дотримуватися цих простих правил етикету, і ти вразиш не лише своїх колег, а й обраницю. Будь джентльменом і не лінуйся черпати щось нове для себе!