В украинском медийном поле слово этикет за последние несколько лет приросло к ведущей Оли Фреймут. Но ее постулаты больше касаются барышень, а мы хотим помочь тебе стать настоящим джентльменом. Поэтому лови несколько важных правил этикета, которые позволят тебе не выглядеть невеждой в глазах своей пассии.

Гарантируем, что ты даже не подозреваешь, что ежедневно нарушаешь правила этикета. Men 24 поделится несколькими секретами, которые позволят тебе стать на путь настоящего джентльмена.

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Передаешь соль без перца

Если вы сходили с любимым в ресторан, и она просит тебя передать соль... то обязательно передай также и перец. Это важное правило кулинарного этикета, ведь соль без перца просто не могут существовать.

Поэтому во время застолья передавай сразу и соль, и перец . Не будь невеждой.

Прикрываешь рот правой рукой при кашле

Понятное дело, что в современных реалиях нужно кашлять или чихать в сгиб локтя. Впрочем, когда-то это все закончится, а ты так и не научишься правильно кашлять.

Поэтому, этикет диктует: прикрывай рот левой рукой , потому что праву ты подаешь во время приветствия.



Этикет призывает прикрываться левой рукой, а мы предлагаем кашлять в сгиб локтя / Фото ferra

Носишь сумку на правом плече

Ты, конечно же, молодец, что решил носить смартфон, кошелек, ключи от дома и прочую мелочь в сумке. Это позволит освободить карманы и не выглядеть откровенным невеждой. Но и здесь ты можешь ошибиться. Ох, же этот этикет. Кто его вообще придумал?

Оказывается, сумку нельзя носить на правом плече . Все потому, что во время рукопожатия можно своей сумкой буквально прибить человека. Помни об этом, когда будешь идти из спортзала.

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Садишься в машину вперед ногами

Мы очень сдерживаемся, чтобы не пошутить об извечном "вперед ногами". Но этот пункт не совсем об этом. К онечно же, здорово, что твои штаны позволяют гордо закинуть ногу в салон авто и потом уже по-барски расположиться на сиденье.

Правила же этикета здесь одинаковы и для женщин, и для мужчин: сначала пристраиваешь свою пятую точку, а потом уже подтягиваешь ноги внутрь салона .



Сначала посади свою пятую точку, а затем дотягивай ноги в салон авто / Фото Wday

Первым заходишь во вращающиеся двери

Помни, ты все еще джентльмен, поэтому барышню нужно пропускать вперед. Но здесь все зависит от того, автоматическая эта дверь или нет.

Если дверь нужно толкать, то ты идешь впереди , "пробивая" дорогу своей избраннице.