А визначити, які питання поставити співрозмовникам, може бути дуже складно. Бо ж людина хоче побудувати зв'язок з кимось, але наскільки глибоко зможе зайти, маючи так мало часу?

Дивися також Тренерка з інтимних стосунків назвала 8 способів мати більше сексу і зробити його кращим

Найкращі запитання під час швидкого побачення

Експертка з інтимних стосунків Кіана Рівз каже, що важливо підходити до людей на спіддейтінгу з відкритим серцем і не мати завищених очікувань ні від себе, ні від когось, з ким ти можеш познайомитися. І при цьому вона радить, які запитання варто використати, а які озвучувати не слід.

Цілком нормально поставити кілька базових запитань для початку ("чим ви займаєтеся" тощо). Але через обмеження в часі варто швидко перейти до більш промовистих запитань, які зачіпають твої власні пристрасті або те, що ти дійсно хочеш знати. Наприклад:

Що наступне у твоєму списку подорожей?

Як би тебе описали друзі?

Що найбільш натхнення ти зробив останнім часом?

Як би ти провів свій ідеальний недільний ранок?

За словами Шанталь Ландревіль, авторки книги "Підніми свій сигнал кохання: Посібник із залучення та утримання кохання всього вашого життя", є 5 найкращих запитань, які варто поставити:

Які книги ти прочитав, що змінили твоє життя?

Які 5 основних цінностей ти хотів би передати своїм дітям?

Що б сказали про тебе твої друзі?

Хто мав на тебе найбільший вплив у дитинстві й чому?

Чого ти навчився з минулих стосунків і як ти з них виріс?

Можна поставити кілька базових запитань, але варто швидко перейти до більш промовистих / Фото freepik

Ландревіль каже, що ці питання дають чудову інформацію про цінності людини, її зростання та загальний погляд на життя.

Ще одне важливе нагадування про швидкі знайомства: активне слухання і мова тіла – це величезний шматок пазла будь-якої першої зустрічі.

Найгірші запитання під час спіддейтінгу

Рівз рекомендує не запитувати нічого надто особистого, суперечливого чи філософського. Не варто й ставити питань, на які може знадобитися час, щоб сформулювати відповідь. А Ландревіль рекомендує не ставити такі запитання:

Скільки ти заробляєш?

Чому ти досі неодружений?

Яка твоя колишня?

Ти коли-небудь комусь зраджував?

Чи хочеш ти одружитися і мати дітей?

Також важливо триматися якомога далі від закритих питань, на які можна відповісти лише "так" або "ні", а також від усього, що стосується фінансових, релігійних та політичних поглядів.