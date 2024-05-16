А определить, какие вопросы задать собеседникам, может быть очень сложно очень сложно. Ведь человек хочет построить связь с кем-то, но насколько глубоко сможет зайти, имея так мало времени?

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Лучшие вопросы во время быстрого свидания

Эксперт по интимным отношениям Киана Ривз говорит, что важно подходить к людям на спиддейтинге с открытым сердцем и не иметь завышенных ожиданий ни от себя, ни от кого-то, с кем ты можешь познакомиться. И при этом она советует, какие вопросы стоит использовать, а какие озвучивать не следует.

Вполне нормально поставить несколько базовых вопросов для начала ("чем вы занимаетесь" и тому подобные). Но из-за ограничения во времени стоит быстро перейти к более красноречивым вопросам, которые затрагивают твои собственные пристрастия или то, что ты действительно хочешь знать. Например:

Что следующее в твоем списке путешествий?

Как бы тебя описали друзья?

Что наиболее вдохновляющее ты сделал в последнее время?

Как бы ты провел свое идеальное воскресное утро?

По словам Шанталь Ландревиль, автора книги "Подними свой сигнал любви: Пособие по привлечению и удержанию любви всей вашей жизни", есть 5 лучших вопросов, которые стоит задать:

Какие книги ты прочитал, что изменили твою жизнь?

Какие 5 основных ценностей ты хотел бы передать своим детям?

Что бы сказали о тебе твои друзья?

Кто имел на тебя наибольшее влияние в детстве и почему?

Чему ты научился из прошлых отношений и как ты из них вырос?

Можно задать несколько базовых вопросов, но стоит быстро перейти к более красноречивым / Фото freepik

Ландревиль говорит, что эти вопросы дают прекрасную информацию о ценностях человека, его рост и общий взгляд на жизнь.

Еще одно важное напоминание о быстрых знакомствах: активное слушание и язык тела – это огромный кусок пазла любой первой встречи.

Худшие вопросы во время спиддейтинга

Ривз рекомендует не спрашивать ничего слишком личного, противоречивого или философского. Не стоит и задавать вопросы, на которые может понадобиться время, чтобы сформулировать ответ. А Ландревиль рекомендует не задавать такие вопросы:

Сколько ты зарабатываешь?

Почему ты до сих пор не женат?

Какая твоя бывшая?

Ты когда-нибудь кому-то изменял?

Хочешь ли ты жениться и иметь детей?

Также важно держаться подальше от закрытых вопросов, на которые можно ответить только "да" или "нет", а также от всего, что касается финансовых, религиозных и политических взглядов.