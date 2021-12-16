Том Корли – автор, годами изучавший мировых миллионеров. Он напоминает, что у каждого человека в ресурсе – 1440 минут в день. И каждый, конечно, использует их по-своему.

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Он сказал CNBC , что большинство из нас тратят около 1200 минут на работу, еду, одежду и исполнение обычных дел ежедневно. В результате 240 минут остаются "бесплатными". И это то, чем пользуются миллионеры, чтобы изменить свою жизнь к лучшему.

В чем состоит правило 240 минут?

60 минут на воплощение мечты

Этот пункт состоит из выполнения действий, направленных на достижение мечты и целей, являющихся ее частью. Речь идет не о том, чтобы работать усерднее, а о том, чтобы искать другие варианты, другие способы заработка и работать над привычками. Все для того, чтобы вычленить самые полезные для тебя.



Находи достаточно времени для воплощения своих мечтаний / Фото Randy Tarampi

60 минут на практики или обучение

Билл Гейтс, например, говорит, что он всегда хочет учиться и читать что-нибудь новое. То же касается Илона Маска. В этом пункте речь идет о развитии или совершенствовании навыка, использовании твоего времени для расширения своих знаний по конкретному предмету. Все это должно быть связано с твоей карьерой или интересующей тебя областью. Это важно, потому что это приведет к тому, чтобы ты стал экспертом и получил лучшие инструменты для достижения своих целей.



Успешные люди находят время для чтения и обучения / Фото Chris Benson

30 минут на упражнения

У пражнения в ажные, особенно аэробные. Ученые обнаружили, что они улучшают умственную функцию, а также обладают рядом преимуществ для здоровья. В частности, снижают риск заболеваний, улучшают твое настроение, а также снижают уровень стресса и беспокойства. И тебе нужно все это, чтобы иметь возможность работать на хорошем уровне и оставаться продуктивным. Поэтому забота о теле тоже является приоритетом для самых успешных.



Физическая активность оказывает положительное влияние на твой успех / Фото Anastase Maragos

30 минут для построения хороших отношений

Общайся, поддерживай связь с другими, звони по телефону на день рождения и будь близким к друзьям. Никто не может стать богатым и успешным наедине. Поэтому многие миллионеры, заработавшие самостоятельно, имеют одну общую черту. Она заключается в том, что они не пренебрегают личными отношениями и присутствуют в жизни людей, способствующих этому успеху.



Находи достаточно времени для поддержания отношений / Фото Etienne Boulanger

60 минут для отдыха

Выгорание – самый плохой враг успеха и производительности. Поэтому, по данным исследования, миллионеры также оставляют около часа, чтобы отдохнуть и расслабиться. Кроме того, они соблюдают свой распорядок дня. Это помогает им быть более организованными, хорошо распределять время и в целом меньше нервничать.



Отдых поможет спастись от выгорания / Фото Robson Hatsukami Morgan

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