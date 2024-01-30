Нові зображення JWST особливо схвилювали астрономів, адже підкреслили, що немає двох однакових галактик. А ще дали підказки, як спіральні галактики, такі як Чумацький Шлях, формують зорі.

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Зображення галактичних структур із телескопа Вебб справді вражають

Ці спостереження є частиною програми "Фізика з високою кутовою роздільною здатністю в ближніх галактиках" (PHANGS). Зображення показують помаранчеві смуги пилу, що світяться, зафіксовані за допомогою середньо-інфрачервоного інструменту JWST (MIRI).



Мозаїка з 19 зображень спіральних галактик JWST / Зображення NASA, ESA, CSA

Цей же інструмент зафіксував зорі у процесі формування, укладені в оболонки з газу і пилу, з яких вони набирають масу. Ці оболонки можна побачити як червоне "насіння" на вершинах пилових смуг. Цей аспект особливо помітний на зображенні спіральної галактики NGC 1300, розташованої за 69 мільйонів світлових років від нас у сузір'ї Ерідана.



Галактика NGC 1300 з молодими червоними зірками на кінчиках помаранчевих пилових смуг / Зображення NASA, ESA, CSA

Мільйони більш зрілих зірок на зображеннях є у формі яскравих блакитних коштовностей, що сяють крізь помаранчеві смуги газу і пилу. Вони зафіксовані ближньо-інфрачервоною камерою JWST (NIRCam). Ці гарячі блакитні зорі добре видно на зображенні спіральної галактики NGC 7496 за 24 мільйони світлових років від Землі в сузір'ї Журавля.



Старі блакитні зорі пробиваються крізь помаранчевий газ NGC 7496 / Зображення NASA, ESA, CSA

На подив астрономів, які досліджували ці спіральні галактики за допомогою JWST, потужний космічний телескоп також виявив кілька порожнеч у смугах газу і пилу. Скажімо, галактика NGC 5068, розташована за 20 мільйонів світлових років від Землі в сузір'ї Діви, схоже, наповнена такими великими порожнечами.



У галактиці NGC 5068 переважають порожнечі, які могли утворитися після вибуху масивних зірок / Зображення NASA, ESA, CSA

Звичайно, одна з найприголомшливіших особливостей будь-якої спіральної галактики – це рукави, які випромінюють із центрального ядра щільно упаковані зорі, утворюючи культову спіраль. Детальне вивчення цих структур може дати ключову інформацію про те, як в галактиках запускаються, підтримуються і згортаються інтенсивні спалахи зореутворення.

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Ці спіральні рукави, мабуть, ще ніколи не виглядали такими динамічними і яскравими, як на новому зображенні NGC 628, спіральної галактики за 32 мільйони світлових років від нас у сузір'ї Риб. На зображенні здається, що рукава розбризкують газ і пил, наче яскраво-помаранчеві бризки фарби з балончика.



Спіральні рукави NGC 628 призводять до сплесків газу і пилу / Зображення NASA, ESA, CSA

Деякі з галактик, які JWST побачив в рамках цієї програми спостережень, мають рожево-червоні дифракційні сплески, поширені по всій їхній центральній області. Це можна побачити на зображенні NGC 1365, яка розташована за 56 мільйонів світлових років від Землі в сузір'ї Форнакса.



Галактика NGC 1365 з рожевими дифракційними піками, які можуть вказувати на активну надмасивну чорну діру в серці / Зображення NASA, ESA, CSA

До слова:

З усіх 19 зображень спіральних галактик видно, що вони ростуть зсередини назовні, тобто народження зірок починається в серцях галактик, а потім випромінюється назовні через спіральні рукави.

Це означає, що чим далі від ядра галактики розташована зоря, тим більша ймовірність, що вона відносно молода, а старі зорі здебільшого зібрані в серцях галактик.

Повний каталог нових зображень спіральних галактик JWST можна побачити за цим посиланням.