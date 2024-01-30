Новые изображения JWST особенно взволновали астрономов, ведь подчеркнули, что не существует двух одинаковых галактик. А еще дали подсказки, как спиральные галактики, такие как Млечный Путь, формируют звезды.

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Изображения галактических структур из телескопа Уэбб действительно впечатляют

Эти наблюдения являются частью программы "Физика с высоким угловым разрешением в ближних галактиках"(PHANGS). Изображения показывают светящиеся оранжевые полосы пыли, зафиксированные с помощью средне-инфракрасного инструмента JWST (MIRI).



Мозаика из 19 изображений спиральных галактик JWST / Изображение NASA ESA CSA

Этот же инструмент зафиксировал звезды в процессе формирования, заключенные в оболочки из газа и пыли, из которых они набирают массу. Эти оболочки можно увидеть как красные "семена" на вершинах пылевых полос. Этот аспект особенно заметен на изображении спиральной галактики NGC 1300, расположенной в 69 миллионах световых лет от нас в созвездии Эридана.



Галактика NGC 1300 с молодыми красными звездами на кончиках оранжевых пылевых полос / Изображение NASA ESA CSA

Миллионы более зрелых звезд на изображениях имеются в форме ярких голубых драгоценностей, сияющих сквозь оранжевые полосы газа и пыли. Они зафиксированы ближне-инфракрасной камерой JWST (NIRCam). Эти горячие голубые звезды хорошо видны на изображении спиральной галактики NGC 7496 в 24 миллионах световых лет от Земли в созвездии Журавля.



Старые голубые звезды пробиваются сквозь оранжевый газ NGC 7496 / Изображение NASA ESA CSA

К удивлению астрономов, исследовавших эти спиральные галактики с помощью JWST, мощный космический телескоп также обнаружил несколько пустот в полосах газа и пыли. Скажем, галактика NGC 5068, расположенная в 20 миллионах световых лет от Земли в созвездии Девы, похоже, наполнена такими большими пустотами.



В галактике NGC 5068 преобладают пустоты, которые могли образоваться после взрыва массивных звезд / Изображение NASA ESA CSA

Разумеется, одна из самых потрясающих особенностей любой спиральной галактики – это рукава, излучающие из центрального ядра плотно упакованные звезды, формирующие культовую спираль. Детальное изучение этих структур может дать ключевую информацию о том, как в галактиках запускаются, поддерживаются и сворачиваются интенсивные вспышки звездообразования.

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Эти спиральные рукава, по-видимому, еще никогда не выглядели столь динамичными и яркими, как на новом изображении NGC 628, спиральной галактики в 32 миллионах световых лет от нас в созвездии Рыб. На изображении кажется, что рукава разбрызгивают газ и пыль, словно ярко-оранжевые брызги краски из баллончика.



Спиральные рукава NGC 628 приводят к всплескам газа и пыли / Изображение NASA ESA CSA

Некоторые из галактик, которые JWST увидел в рамках этой программы наблюдений, имеют розово-красные дифракционные всплески, распространенные по всей их центральной области. Это можно увидеть на изображении NGC 1365, расположенной в 56 миллионах световых лет от Земли в созвездии Форнакса.



Галактика NGC 1365 с розовыми дифракционными пиками, которые могут указывать на активную сверхмассивную черную дыру в сердце / Изображение NASA ESA CSA

К слову:

Из всех 19 изображений спиральных галактик видно, что они растут изнутри вовне, то есть рождение звезд начинается в сердцах галактик, а затем излучается наружу через спиральные рукава.

Это означает, что чем дальше от ядра галактики расположена звезда, тем больше вероятность, что она относительно молода, а старые звезды в большинстве своем собраны в сердцах галактик.

Полный каталог новых изображений спиральных галактик JWST можно увидеть по этой ссылке.