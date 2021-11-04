Кадр настільки сподобався прихильникам Анллели Сагри, що вирішили не стримувати емоцій. Вони не лише засипали красуню лайками, а й були максимально щедрими на коментарі.

Варте уваги Коли менше означає більше: 5 переваг алкоголю у мініформаті

Тебе ми теж закликаємо помилуватися ефектним фото, яким поділилася фітнес-модель. Але спочатку лови найкращі коментарі, які залишили під публікацією Анллели Сагри її підписники:

"Справжня богиня";

"Вау, у тебе приголомшливий образ";

"Дуже мила";

"Твоя краса заворожує";

"Прес, який мріє мати більшість дівчат";

"Ти найсексуальніша дівчина у мережі";

"Я люблю тебе";

"Ти дуже і дуже приваблива модель";

"Розкішна та спокуслива".



Анллела Сагра знялася топлес перед дзеркалом / Фото з інстаграму Сагри

Тобі сподобається Короткий топ ледь прикрив груди: модель Теран Гілоу вкотре розбурхала мережу

Слідкувати за Анллелою Сагрою в інстаграмі надзвичайно приємно. Тож не полінуйся підписатися на фітнес-модель. Це дозволить тобі одним з перших насолоджуватися гарячими фото красуні!