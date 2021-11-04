Кадр настільки сподобався прихильникам Анллели Сагри, що вирішили не стримувати емоцій. Вони не лише засипали красуню лайками, а й були максимально щедрими на коментарі.
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Тебе ми теж закликаємо помилуватися ефектним фото, яким поділилася фітнес-модель. Але спочатку лови найкращі коментарі, які залишили під публікацією Анллели Сагри її підписники:
- "Справжня богиня";
- "Вау, у тебе приголомшливий образ";
- "Дуже мила";
- "Твоя краса заворожує";
- "Прес, який мріє мати більшість дівчат";
- "Ти найсексуальніша дівчина у мережі";
- "Я люблю тебе";
- "Ти дуже і дуже приваблива модель";
- "Розкішна та спокуслива".
Анллела Сагра знялася топлес перед дзеркалом / Фото з інстаграму Сагри
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Слідкувати за Анллелою Сагрою в інстаграмі надзвичайно приємно. Тож не полінуйся підписатися на фітнес-модель. Це дозволить тобі одним з перших насолоджуватися гарячими фото красуні!