Цього разу Джада Фолча знялася у крихітному бікіні, яке виграшно підкреслює спокусливі форми красуні. Тож не дивно, що ми на кілька хвилин залипли, милуючися гарячим фото тату-майстрині.

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"Вітер показує нам, наскільки ми близькі до краю", – написала вона під публікацією.

Ох, ми б відправилися з красунею хоч на край Землі. З нами максимально солідарні підписники тату-майстрині. Тож вони не лише засипали її лайками, а й були щедрими на коментарі. Традиційно лови найкращі з них:

"У тебе бездоганні вигини";

"Унікальна краса";

"Джада, ти просто неймовірна";

"Ти прекрасна";

"Я закоханий у тебе";

"Ти надзвичайно розкішна";

"Приголомшлива жінка";

"Сексуальна крихітка";

"Ти позбавила мене сну".



Спокусливі форми Джади Фолчі розбурхали мережу / Фото з інстаграму Фолчі

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Джада Фолча – одна з тих небагатьох красунь, за якими надзвичайно приємно слідкувати в інстаграмі. Тож було б дивно, якби ти не долучився до її армії прихильників. Це дозволить тобі одним з перших милуватися гарячими фото тату-майстрині.