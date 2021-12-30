На этот раз Джада Фолча снялась в крохотном бикини, выигрышно подчеркивающем соблазнительные формы красавицы. Неудивительно, что мы на несколько минут залипли, любуясь горячим фото тату-мастера.

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"Ветер показывает нам, как мы близки к краю", – написала она под публикацией.

Ох, мы бы отправились с красавицей хоть на край Земли. С нами максимально солидарны подписчики тату-мастера. Поэтому они не только засыпали ее лайками, но и были щедры на комментарии. Традиционно лови лучшие из них:

"У тебя безупречные изгибы";

"Уникальная красота";

"Джада, ты просто невероятна";

"Ты прекрасна";

"Я влюблен в тебя";

"Ты очень роскошна";

"Потрясающая женщина";

"Сексуальная крошка";

"Ты лишила меня сна".



Соблазнительные формы Джады Фолчи взбудоражили сеть / Фото с инстаграма Фолчи

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