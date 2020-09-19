На формі австрійської команди "Хартберг" – багато логотипів різноманітних спонсорів. Але один із них привертав увагу глядачів особливо, адже підписи поруч обіцяли "швидкість для сперми".

Men 24 зауважив великий напис на формі воротаря клубу "Хартберг" на командному передматчевому фото: "Прискорювач сперми №1".

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З'ясувалося, що схожі написи (наприклад, "швидкість для сперми") є на футболці кожного гравця.

У такий спосіб гравці "Хартберга" під час матчу Ліги Європи рекламували препарат, виробник якого обіцяє "нормалізацію спермограми" та допомогу в подоланні чоловічого безпліддя.



Напис "Sperm Boost" на футболці воротаря просто неможливо не помітити / Фото з твіттера tsv_hartberg

Справа, здавалося б, хороша. Тільки-от Profertil, який рекламують австрійські футболісти – це не ліки, а БАД.

Тобто, біологічно активна добавка – набір вітамінів та мінералів, які, звісно, організму не зашкодять (якщо не зловживати), але й користі від них буде скоріше за все стільки ж.

Утім, футболісти навряд чи про це замислювалися і навряд чи могли якось вплинути: річ у тім, що виробник препарату Lenus Pharma – це засновник клубу "Хартберг".



Profertil, який рекламують австрійські футболісти – не ліки, а БАД / Фото з твіттера tsv_hartberg

До слова, на футболках гравців "Хартберга" розмістили чимало спонсорських принтів – там і назва пива Sirter, і логотип скляної фабрики Egger, і реклама молочного заводу Prolactal, і ще з 15 інших.

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На жаль, навіть така підтримка не допомогла клубу, свій перший і єдиний матч у Лізі Європи сезону 2021 – 2022 й загалом він програв із рахунком 2:3 польському "П'ясту".

Як написало видання австрійське видання wienerzeitung, "перша поїздка TSV Hartberg Европою закінчилася на першій же зупинці".



Багато спонсорів чи мало, а треба ще й у футбол грати / Фото з твіттера tsv_hartberg