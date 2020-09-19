На форме австрийской команды "Хартберг" – много логотипов различных спонсоров. Но один из них привлекал внимание зрителей особенно, ведь подписи рядом обещали "скорость для спермы".

Men 24 заметил большую надпись на форме вратаря клуба "Хартберг" на командном предматчевом фото: "Ускоритель спермы №1".

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Выяснилось, что подобные надписи (например, "скорость для спермы" ) есть на футболке каждого игрока.

Таким образом игроки "Хартберга" во время матча Лиги Европы рекламировали препарат, производитель которого обещает "нормализацию спермограммы" и помощь в преодолении мужского бесплодия.



Надпись "Sperm Boost" на футболке вратаря просто невозможно не заметить / Фото из твиттера tsv_hartberg

Дело, казалось бы, хорошее. Только вот Profertil, который рекламируют австрийские футболисты – это не лекарство, а БАД.

То есть, биологически активная добавка – набор витаминов и минералов, которые, конечно, организму не повредят (если не злоупотреблять) , но и пользы от них будет скорее всего столько же.

Впрочем, футболисты вряд ли об этом задумывались и вряд ли могли как-то повлиять: дело в том, что производитель препарата Lenus Pharma – это основатель клуба "Хартберг".



Profertil, который рекламируют австрийские футболисты – не лекарство, а БАД / Фото из твиттера tsv_hartberg

К слову, на футболках игроков "Хартберга" разместили немало спонсорских принтов – там и название пива Sirter, и логотип стекольной фабрики Egger, и реклама молочного завода Prolactal, и еще 15 других.

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К сожалению, даже такая поддержка не помогла клубу, свой первый и единственный матч в Лиге Европы сезона 2021 – 2022 и вообще он проиграл со счетом 2:3 польскому "Пясту".

Как написало издание австрийское издание wienerzeitung , "первая поездка TSV Hartberg по Европе закончилась на первой же остановке".