Річ у тім, що в NASA ще від вересня 2022 року просили перенаправити місію на південний полюс замість одного з екваторіальних регіонів Місяця. І 6 лютого в Intuitive Machines повідомили, що так і збираються зробити.

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В Intuitive Machines націлилися на південний полюс Місяця

Місія Intuitive Machines на південному полюсі має виконувати наукову розвідку для астронавтів місії Artemis 3, які вирушать туди у 2025 році. Artemis 1, нагадаємо, уже здійснив політ навколо Місяця без екіпажу у 2022, а політ з екіпажем Artemis 2 оголосять весною.

Отже, наразі ми не знаємо, коли перший приватний американський посадковий апарат приземлиться на Місяць. Ще ж інша компанія, Astrobotic, планує стартувати – на початку 2023. Вона має доставити обладнання NASA на апараті Peregrine у певну точку в Океані Штормів.



Погляд на Місяць з капсули Artemis 1, 5 грудня 2022 року / Фото NASA

Що цікаво, і Astrobotic, і Intuitive Machines фінансують у рамках програми NASA Commercial Lunar Payload Services, що містить ровери, посадкові апарати та інше обладнання, яке прямує до Місяця. Масштаби амбітні, але поки що усі успішні висадки на Місяць здійснені державними компаніями.

Конкуренція у цьому питання не тільки у США. Приватна місія японської компанії вже прямує на Місяць і може приземлитися раніше, ніж втіляться американські зусилля. Посадковий модуль Hakuto-R, побудований токійською компанією ispace, може сісти на поверхню супутника Землі у квітні, якщо все піде добре. Він також везе на Місяць невеликий ровер від ОАЕ.