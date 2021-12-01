Згідно з опитуванням, проведеним на замовлення Elevo, платформи управління ефективністю та талантами та проведеного OpinionWay, 89% опитаних вважають роботу нудною. Але, задля справедливості, зауважимо, що: 64% з них іноді нудьгують на роботі, а 25 – частенько. То чому співробітникам нудно на роботі? Спробуймо розібратися.

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Чому нудно на роботі – поширені причини

Перша причина нудьги на роботі – нецікава робота (64%);

Наступна причина – відчуття, що робота марна (46%);

Третя причина – занадто обмежений робочий день (29%);

Остання причина – колеги, які стомлюють на роботі (24%).



Більшість співробітників вважають роботу в офісі нудною / Фото Headway

На щастя, є кілька порад, які допоможуть уникнути нудьгування на роботі. Ними ми поділимося далі.

Робота вдома здається активом, який може розбавити робочу буденність. Причому 58% співробітників кажуть, що їм нудно більше в офісі, ніж вдома. Благо, пандемія коронавірусу внесла певні правки у дистанційну роботу.

А ще опитування показало, що "77% співробітників вважають, що коли їм нудно, вони дивляться свої особисті повідомлення та сидять у соціальних мережах, щоб очистити свою свідомість". Зауважимо, що у деяких компаніях це робити категорично заборонено. Мовляв, робочий час потрібно цілком і повністю приділяти саме виконанню задач. Але варто розуміти, що це не вирішить усіх проблем.

Згідно з результатами опитування OpinionWay:

33% співробітників вважають, що на робочому місці мають створюватися комфортніші простори: бари, ресторани, сади або навіть тераси;

бари, ресторани, сади або навіть тераси; 31% вважає, що у компанії повинні давати їм можливість розважатися, наприклад, у кімнатах з відеоіграми;

наприклад, у кімнатах з відеоіграми; 25% опитаних хотіли б займатися спортом у робочий час.



Співробітники хотіли б мати більше можливостей для розваг / Фото John Benitez

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Отже, це три способи подолати нудьгу на роботі. Якщо вони можуть підвищити продуктивність співробітників, то деякі компанії від цього лише виграють. Тож можеш наступного разу підкинути своєму босові ідею, яка дозволить отримувати ще більше задоволення від роботи в офісі.