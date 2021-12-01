Согласно опросу, проведенному по заказу Elevo, платформы управления эффективностью и талантами и проведенного OpinionWay, 89% опрошенных считают работу скучной. Но, справедливости ради, заметим, что: 64% из них иногда скучают на работе, а 25 – частенько. Так почему сотрудникам скучно на работе? Давайте попробуем разобраться.
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Почему скучно на работе – распространенные причины
- Первая причина скуки на работе – неинтересная работа (64%);
- Следующая причина – ощущение, что работа бесполезна (46%);
- Третья причина – слишком ограниченный рабочий день (29%);
- Последняя причина – коллеги, утомляющие на работе (24%).
Большинство сотрудников считают работу в офисе скучной / Фото Headway
К счастью, есть несколько советов, которые помогут избежать уныния на работе. Ими мы поделимся дальше.
Работа на дому кажется активом, который может разбавить рабочую обыденность. Причем 58% сотрудников говорят, что им скучно больше в офисе, чем дома. Благо, пандемия коронавируса внесла определенные поправки в дистанционную работу.
А еще опрос показал, что "77% сотрудников считают, что, когда им скучно, они смотрят свои личные сообщения и сидят в социальных сетях, чтобы очистить свое сознание". Заметим, что в некоторых компаниях это делать запрещено категорически. Мол, рабочее время нужно целиком и полностью уделять именно выполнению задач. Но следует понимать, что это не решит всех проблем.
Согласно результатам опроса OpinionWay:
- 33% сотрудников считают, что на рабочем месте должны создаваться более комфортные просторы: бары, рестораны, сады или даже террасы;
- 31% считает, что в компании должны давать им возможность развлекаться, например, в комнатах с видеоиграми;
- 25% опрошенных хотели бы заниматься спортом в рабочее время.
Сотрудники хотели бы иметь больше возможностей для развлечений / Фото John Benitez
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Итак, это три способа преодолеть скуку на работе. Если они могут повысить производительность сотрудников, то некоторые компании от этого только выиграют. Так что можешь в следующий раз подкинуть своему боссу идею, которая позволит получать еще большее удовольствие от работы в офисе.