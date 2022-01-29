Ми розповімо тобі, про що не варто брехати на першому побаченні. Пам'ятай про те, що жіночу інтуїцію вкрай складно обманути. А додай до цього увагу до дрібниць, і весь твій картковий будиночок розвалиться вмить.

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1. Успіх на роботі

У більшості чоловіків є проблема, коли вони розповідають про свою роботу. Часто ми схильні перебільшувати розмір заробітної плати, а також присвоювати собі посади, які ми в реальному житті не обіймаємо. І тут ніби немає нічого кримінального. Але варто розуміти, що часом неправда вилізе назовні, що може похитнути рівень довіри до тебе.

Хочеш бути для неї альфа-самцем – поводься впевнено, навіть якщо ти звичайнісінький менеджер.



Не видавай себе за того, ким ти не є / Фото bruce mars

2. Нерухомість

Ясна річ, кожен з нас хотів би жити окремо від батьків у дизайнерській квартирі або будинку. Але правда життя полягає в тому, що власною нерухомістю не можуть володіти геть усі. І це цілком нормально. Краще їй чесно сказати, що ти живеш з рідними, щоб акумулювати гроші на власне житло. Натомість вигадки про те, що ти не можеш запросити до себе через лютий безлад звучать якось недолуго.

3. Проблеми у житті

Звичайно ж, не потрібно викладати геть усі карти на стіл. Твоя задача – не злякати її під час першого побачення. Але це точно не означає, що ти повинен приховувати від неї базові моменти, пов'язані з твоїм життям. Наприклад, якщо ти досі не розлучився офіційно, то бажано сказати дівчині, що ти намагаєшся врегулювати це питання. Повір, чим швидше вона зрозуміє, що відбувається у твоєму житті, тим ближчою для тебе вона стане.



Не соромся розповісти їй про те, що муляє тебе / Фото Evan Tang

4. Проблеми з залежністю

Тут ми знову повертаємося до того, що кожен чоловік хоче здаватися ідеальним на першому побаченні. Ми ж рекомендуємо бути відвертим з дівчиною, яку ти запросив. Повір, вона зуміє розкусити тебе за лічені хвилини. Якщо ж ти будеш з нею чесним, то є дуже високі шанси зустрітися знову, якщо, звичайно ж, вона не вкрай категорична.

5. Брехня про тренування

Не всім жінкам подобаються атлетичні чоловіки. Ще менше їм подобаються ті, хто бреше про роботу над своїм тілом. Якщо ти дійсно не ходиш до спортзалу, то не варто пригадувати, що у тебе з собою є абонемент, а в машині – спортивна форма. Повір, твою фізичну форму вона зможе перевірити у спальні. І буде дуже прикро, якщо ти не вразиш її від слова зовсім…

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Будь щирим і відвертим на першому побаченні. Але намагайся не перегнути палицю. Твоя задача – не відлякати її. Просто будь собою та не намагайся аж надто сильно сподобатися панянці. Повір, вона це оцінить.