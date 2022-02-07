Як розповідає психотерапевт Кейтлін Кантор, є три теми, які ніколи не варто підіймати на першій зустрічі. Це дозволить тобі уникнути неприємних емоцій, а також підвищить шанси на наступну зустріч.

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Отже, якщо на тебе очікує перше побачення, то від цих тем експертка рекомендує категорично відмовитися. А все тому, що про це говорити під час зустрічі з, по суті, незнайомою тобі людиною – не найкраща ідея.

1. Секс

Якщо все, що ти хочеш, – переспати з кимось, тобі не потрібно витрачати час на перші побачення. Уже на моменті знайомства у мережі ти можеш викласти всі карти на стіл і назвати мету зустрічі.

Натомість тим, хто хоче будувати стосунки, варто залишити цю тему для побачення так третього, якщо не пізніше. Зрозумій, не всім панянкам приємно обговорювати секс. Особливо з тими, кого вони зовсім не знають.

2. Спільні плани на майбутнє

Звичайно ж, ти можеш вірити у кохання з першого погляду. Але це не означає, що ти повинен уже озвучувати на першій зустрічі плани на ваше спільне майбутнє. Не треба їй обіцяти спільну відпустку в Єгипті або жартома ділити побут.

Не поспішай. Тобі потрібно розуміти, що випереджати події – не найкраща стратегія. Особливо у тих ситуаціях, коли вам потрібно ще багато дізнатися один про одного. Натомість озвучення спільних планів може неабияк відлякати її.



Не варто окреслювати спільні плани на першому побаченні / Фото Mark Pecar

3. Минулі стосунки

Нікому не подобається йти на побачення, особливо на перше, коли інша людина починає говорити про своїх колишніх.

Якщо ти ще не оговтався від попередніх стосунків, то не варто будувати нові. Тобі не потрібна дівчина, щоб забути колишню. До слова, якщо вона відчує, що саме ця роль передбачена їй, то буде дуже неприємно.

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Нехай перше побачення буде легким і невимушеним. Розмовляйте про подорожі, інтереси те, що драйвить вас по житті. Дізнавайтеся один про одного, але не вимагайте надто багато. Нехай після першого побачення буде відчуття певної недомовленості, щоб гарантувати собі наступне...