Как рассказывает психотерапевт Кейтлин Кантор, есть три темы, которые никогда не следует поднимать на первой встрече. Это позволит тебе избежать неприятных эмоций, а также повысит шансы на предстоящую встречу.
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Итак, если тебя ожидает первое свидание, то от этих тем эксперт рекомендует категорически отказаться. А все потому, что об этом говорить во время встречи с, по существу, незнакомым тебе человеком – не самая лучшая идея.
1. Секс
Если все, что ты хочешь, – переспать с кем-то, тебе не нужно тратить время на первые свидания. Уже на момент знакомства в сети ты можешь выложить все карты на стол и назвать цель встречи.
А тем, кто хочет строить отношения, следует оставить эту тему для свидания так третьего, если не позже. Пойми, не всем барышням приятно обсуждать секс. Особенно с теми, кого они совсем не знают.
2. Совместные планы на будущее
Конечно, ты можешь верить в любовь с первого взгляда. Но это не значит, что ты уже должен озвучивать на первой встрече планы на ваше общее будущее. Не нужно ей обещать общий отпуск в Египте или в шутку делить быт.
Не торопись. Тебе нужно понимать, что опережать события – не самая лучшая стратегия. Особенно в тех ситуациях, когда вам нужно еще многое узнать друг о друге. Зато озвучивание общих планов может изрядно отпугнуть ее.
Не стоит обрисовывать общие планы на первом свидании / Фото Mark Pecar
3. Прошлые отношения
- Никому не нравится идти на свидание, особенно на первое, когда другой человек начинает говорить о своих бывших.
Если ты еще не оправился от предыдущих отношений, то не стоит строить новые. Тебе не нужна девушка, чтобы забыть бывшую. К слову, если она почувствует, что эта роль предусмотрена ей, то будет очень неприятно.
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Пусть первое свидание будет легким и непринужденным. Разговаривайте о путешествиях, интересах том, что драйвит вас по жизни. Узнавайте друг о друге, но не требуйте слишком многого. Пусть после первого свидания будет ощущение определенной недосказанности, чтобы гарантировать себе следующее...