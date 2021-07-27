Спеціалізоване видання поділилося спостереженнями, на що слід звернутися увагу. Мовитиметься про змазку, ерекцію і спіднє – але не соромся, а вдумайся.

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Простеж за своєю мастурбацією

Якщо еротичні й інші фантазії залишають тебе байдужим – це підстава перевірити серце. Щонайменше, так вважають італійські медики.

Вони кажуть, що негаразди з ерекцією під час мастурбації насамоті (тобто без людини безпосередньо поруч, яка потужно збуджує) – перший сигнал про проблеми з судинами.

У таких людей хвороби серця згодом зустрічаються утричі частіше (ще раз – це безвідносно до того, що під час звичайного сексу жодних негараздів з ерекцією немає).



Зверни увагу на білизну, і завжди використовуй змазку / Фото unsplash

Попіклуйся про білизну

Труси в обтяжку – погана ідея, втілення якої має погані наслідки для чоловічого здоров'я. Таке спіднє тисне на яєчка, підвищує їхню температуру, може погіршити якість сперми. А якщо труси ще й з синтетичні (з поліестеру) – пиши пропало.

У таких трусах містяться формальдегіди та інша хімія, через яку спіднє гірше вбирає піт, а отже – сприяє формуванню в районі геніталій середовища, якому дуже будуть раді бактерії.

Щонайменше, у цьому переконані вчені з Китаю. Вони застерігають чоловіків не вдягати надто часто тісне спіднє.

Використовуй змазку

Краще завжди. А особливо тоді, коли партнерка відчула оргазм, але тобі до нього ще далеко.

Сексологи з Канади наполягають: коли у жінки вершина фізичної насолоди опиняється позаду, вона починає гостріше реагувати на фрикції, біль або інші дискомфортні відчуття.

Річ у тім, що після оргазму кров приливає до статевих органів жінки й робить їх надчутливими.

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