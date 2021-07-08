Чоловіки часто не настільки багато говорять про інтимну гігієну, адже, на їхню думку, це не так уже й важливо. Ми ж переконані, що недооцінювати її не варто.

Варте уваги Nemiroff став №1 міжнародним брендом спиртних напоїв за швидкістю росту у світі

Твої геніталії також схильні до накопичення небажаних бактерій. Тож потрібно відповідальніше ставитися до їхньої чистоти, щоб не мати з часом небажаних проблем.

Як підтримувати інтимну гігієну чоловікові

1. Регулярно мий і доглядай

Звичайно ж, ти й без нас усе це знаєш. Але чи дотримуєшся ти цього правила? Не повіриш, але мити свій пеніс потрібно після походу до туалету, заняття сексом або просто активного дня. Для цього відтягни крайню плоть та ретельно промий. Це необхідно зробити, щоб запобігти розвитку неприємного запаху або інфекцій.

Що стосується лобкового волосся, то його теж потрібно підтримувати доглянутим і чистим. Ти ж пам'ятаєш, що воно може сприяти надмірному потовиділенню? Тож присвяти достатньо уваги акуратній інтимній стрижці.



Пам'ятай про те, що геніталії потрібно регулярно мити / Фото Unsplash

2. Підбирай правильну білизну

Ідеальна спідня білизна не повинна бути ні занадто тісною, ні занадто вільною. Що стосується матеріалів, то краще віддавати перевагу бавовні або суміші з бавовни. Таке поєднання дозволить твоїм інтимним зонам дихати, а також добре вбиратиме піт.

Пам'ятай, що хороша та якісна білизна відіграє важливе значення для твого інтимного здоров'я.



Спідня білизна не має бути дуже тісною або дуже вільною / Фото Unsplash

3. Здорове харчування

Дієта дійсно вирішує все. Вживання продуктів, що зменшують виділення поту та запаху в інтимних зонах, дозволяє залишатися здоровим. Тож потурбуйся про те, щоб у твоєму раціоні були цитрусові та листова зелень. Вони не лише допомагають підтримувати інтимну гігієну, а й заряджають необхідними поживними речовинами. Усе для того, щоб покращити твій загальний стан здоров'я.



Здоровий і збалансований раціон також впливає на твою гігієну / Фото Unsplash

Дотримуйся цих трьох простих рекомендацій, щоб турбуватися про свою інтимну зону. Ці незначні зміни у способі життя виразно допоможуть тобі скоротити шанси появи неприємних відчуттів у паховій зоні.

Візьми на озброєння Як подарувати жінці незабутній оргазм: 6 важливих ключів до успіху