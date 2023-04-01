Серед найбільш високооплачуваних професій 2023 року ми бачимо системного менеджера, директора інфраструктури тощо. Але світ постійно змінюється, тобто сьогоднішні потреби не обов'язково будуть такими ж у майбутньому.
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Є кілька професій, за які в найближчі 10 років роботодавець даватиме найбільшу заробітну плату, які будуть найбільш затребувані в усіх типах компаній. Ці професії вирахували за підсумками дослідження Own Your Own Future.
Якими будуть найбільш високооплачувані професії в найближчі роки
Дослідники відштовхувалися від нинішніх тенденцій, від попиту і нових потреб, які зараз формуються. Врахували й те, що низку професій не вдасться автоматизувати, адже машина не зможе виконувати певні завдання.
Думати про майбутнє – завжди час, але яким його собі малюєш саме ти? / Фото freepik
Ми зараз не радимо змінювати роботу – але ти завжди повинен вчитися і розвивати нові навички, а також завжди думати про майбутнє. Для обдумування на перспективу дослідники пропонують тобі ці 11 професій:
- Аналітик даних.
- Фахівець у галузі кібербезпеки.
- Фахівець із продажів.
- Професійний догляд за хворими, медбрат.
- Фізіотерапевт, мануальний терапевт.
- Стоматолог.
- Психолог.
- Системний інженер або розробник систем.
- Промисловий інженер.
- Інженер-енергетик.
- Юрист, суддя.
Звичайно, це лише одне з досліджень на цю тему, але є професії, які повторюються в різних засобах масової інформації, які аналізують потреби майбутнього. Скажімо, аналітики, медичні працівники, розробники програмного забезпечення або навіть інвестиційні банкіри – всі вони найбільш згадуваними.