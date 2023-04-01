Серед найбільш високооплачуваних професій 2023 року ми бачимо системного менеджера, директора інфраструктури тощо. Але світ постійно змінюється, тобто сьогоднішні потреби не обов'язково будуть такими ж у майбутньому.

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Є кілька професій, за які в найближчі 10 років роботодавець даватиме найбільшу заробітну плату, які будуть найбільш затребувані в усіх типах компаній. Ці професії вирахували за підсумками дослідження Own Your Own Future.

Якими будуть найбільш високооплачувані професії в найближчі роки

Дослідники відштовхувалися від нинішніх тенденцій, від попиту і нових потреб, які зараз формуються. Врахували й те, що низку професій не вдасться автоматизувати, адже машина не зможе виконувати певні завдання.



Думати про майбутнє – завжди час, але яким його собі малюєш саме ти? / Фото freepik

Ми зараз не радимо змінювати роботу – але ти завжди повинен вчитися і розвивати нові навички, а також завжди думати про майбутнє. Для обдумування на перспективу дослідники пропонують тобі ці 11 професій:

Аналітик даних.

Фахівець у галузі кібербезпеки.

Фахівець із продажів.

Професійний догляд за хворими, медбрат.

Фізіотерапевт, мануальний терапевт.

Стоматолог.

Психолог.

Системний інженер або розробник систем.

Промисловий інженер.

Інженер-енергетик.

Юрист, суддя.

Звичайно, це лише одне з досліджень на цю тему, але є професії, які повторюються в різних засобах масової інформації, які аналізують потреби майбутнього. Скажімо, аналітики, медичні працівники, розробники програмного забезпечення або навіть інвестиційні банкіри – всі вони найбільш згадуваними.

Важливо! Найголовніша рекомендація дослідників – зберігати відкритість розуму і приймати, що ніколи не пізно змінити кар'єру або почати все спочатку. Тільки враховувати при цьому те, що відбувається у світі – щоб приймати кращі рішення.