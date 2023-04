Среди наиболее высокооплачиваемых профессий 2023 года мы видим системного менеджера, директора инфраструктуры и так далее. Но мир постоянно меняется, то есть сегодняшние потребности не обязательно будут такими же в будущем.

Есть несколько профессий, за которые в ближайшие 10 лет работодатель будет давать самую большую заработную плату, которые будут наиболее востребованы во всех типах компаний. Эти профессии вычислили по итогам исследования Own Your Own Future.

Какими будут самые высокооплачиваемые профессии в ближайшие годы

Исследователи отталкивались от нынешних тенденций, от спроса и новых потребностей, формирующихся сейчас. Учли и то, что ряд профессий не удастся автоматизировать, ведь машина не сможет выполнять определенные задачи.



Думать о будущем – всегда время, но каким его себе рисуешь именно ты? / Фото freepik

Мы сейчас не рекомендуем менять работу – но ты всегда должен учиться и развивать новые навыки, а также всегда думать о будущем. Для обдумывания на перспективу исследователи предлагают тебе эти 11 профессий:

Аналитик данных.

Специалист по кибербезопасности.

Специалист по продажам.

Профессиональный уход за больными, медбрат.

Физиотерапевт, мануальный терапевт.

Стоматолог.

Психолог.

Системный инженер или разработчик систем.

Промышленный инженер.

Инженер-энергетик.

Юрист, судья.

Конечно, это лишь одно из исследований на эту тему, но есть профессии, которые повторяются в различных средствах массовой информации, которые анализируют потребности будущего. Скажем, аналитики, медицинские работники, разработчики программного обеспечения или даже инвестиционные банкиры – все они наиболее упоминаемые.

Важно! Самая главная рекомендация исследователей – сохранять открытость ума и принимать, что никогда не поздно сменить карьеру или начать все сначала. Только учитывать при этом происходящее в мире – чтобы принимать лучшие решения.