На своем инстаграме Крис Хемсворт выложил коротенький ролик. В нем он показал, как можно изрядно поработать над своим телом с помощью медбола. Айда строить тело своей мечты на Men 24!

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Как накачать тело с помощью медбола

Напоминаем о том, что тебе нужно сначала разогреться. Это позволит тебе не только эффективнее наращивать мышцы, но и иметь большее вдохновение для работы над своим телом.

5 бросков медбола с левой стороны

5 бросков медбола с правой стороны

5 бросков медбола вниз

5 приседаний с медболом

5 отжиманий с медболом с каждой стороны

5 подъемов медбола над головой лежа

5 российских скручиваний с медболом

Смотри на видео, как правильно выполнять тренировку:

Крис Хемсворт рекомендует выполнять 4 раунда этих упражнений. Между каждым кругом следует делать по 2 минуты отдыха. Это позволит тебе добиться желаемых результатов.

Для начала рекомендуем использовать относительно лёгкий медбол на 3 или 4 килограмма. Как только ты почувствуешь, что тебе нужно добавить немного сложности – возьми на вооружение более тяжелый мяч. Также ты можешь добавить несколько повторений, если тебе будет этого недостаточно.

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Напомним, что в тренировках с медболом важна интенсивность, а не нагрузка. Так что айда работать над собственным телом. Гарантируем результат тебе понравится!

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Текст публикации Криса Хемсворта

Прекрасная тренировка для всего тела, которая поможет создать взрывную силу и мощь.

Удар вправо x5

Удар влево x5

Броски вниз x5

Передние приседания x5

Отжимания по 5 раз в каждую сторону

Подъем медбола над головой х5

Российский твист х5 в каждую сторону