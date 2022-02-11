На своем инстаграме Крис Хемсворт выложил коротенький ролик. В нем он показал, как можно изрядно поработать над своим телом с помощью медбола. Айда строить тело своей мечты на Men 24!
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Как накачать тело с помощью медбола
Напоминаем о том, что тебе нужно сначала разогреться. Это позволит тебе не только эффективнее наращивать мышцы, но и иметь большее вдохновение для работы над своим телом.
- 5 бросков медбола с левой стороны
- 5 бросков медбола с правой стороны
- 5 бросков медбола вниз
- 5 приседаний с медболом
- 5 отжиманий с медболом с каждой стороны
- 5 подъемов медбола над головой лежа
- 5 российских скручиваний с медболом
Смотри на видео, как правильно выполнять тренировку:
Крис Хемсворт рекомендует выполнять 4 раунда этих упражнений. Между каждым кругом следует делать по 2 минуты отдыха. Это позволит тебе добиться желаемых результатов.
Для начала рекомендуем использовать относительно лёгкий медбол на 3 или 4 килограмма. Как только ты почувствуешь, что тебе нужно добавить немного сложности – возьми на вооружение более тяжелый мяч. Также ты можешь добавить несколько повторений, если тебе будет этого недостаточно.
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Напомним, что в тренировках с медболом важна интенсивность, а не нагрузка. Так что айда работать над собственным телом. Гарантируем результат тебе понравится!
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Текст публикации Криса Хемсворта
Прекрасная тренировка для всего тела, которая поможет создать взрывную силу и мощь.
Удар вправо x5
Удар влево x5
Броски вниз x5
Передние приседания x5
Отжимания по 5 раз в каждую сторону
Подъем медбола над головой х5
Российский твист х5 в каждую сторону
Отдохните 2 минуты и повторите 4 раза.