Цей простий психологічний тест допоможе тобі зрозуміти, наскільки глибоко ти готовий висловити свої почуття через подарунки. А також – що цей вибір може розповісти про твої емоційні стани та ставлення до інших.

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Який подарунок ти обрав та про що він свідчить: результати тесту