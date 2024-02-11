Этот простой психологический тест поможет тебе понять, насколько глубоко ты готов выразить свои чувства через подарки. А также – что этот выбор может рассказать о твоих эмоциональных состояниях и отношении к другим.

Смотри также Украинский взгляд на Aviation: как приготовить коктейль Mriya

Выбери среди этих картинок одну / Изображения сгенерированы искусственным интеллектом с помощью DALL-E

Какой подарок ты выбрал и о чем он свидетельствует: результаты теста