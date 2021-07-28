Раффаелла Модуньйо стала справжнім відкриттям для нас. Розкішна 33-річна італійська модель не лише надзвичайно красива, а й дуже і дуже сексуальна. Про це свідчить ледь не кожен її пост в інстаграмі. На світлинах Раффаелла з величезним задоволенням приміряє купальники, відверту спідню білизну або ж доволі еротичні образи.
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Цього разу вона вирішила не робити винятків. На нових фото італійська модель позує у довгій блузі на голе тіло, крихітних чорних шортиках, а також ефектному трендовому поясі. Провокативний образ не на жарт розбурхав підписників Раффаелли, про що свідчать лайки, а також коментарі під постом:
- "Красиво";
- "Приголомшлива модель";
- "Надзвичайна";
- "Дуже стильна й елегантна";
- "Я люблю тебе, крихітко";
- "Цей погляд сповнений вогню".
Спокусливий образ Раффаелли Модуньйо сподобався підписникам / Фото з інстаграму Модуньйо
На фото красуня позує у блузі на голе тіло / Фото з інстаграму Модуньйо
Нам теж шалено подобається Раффаелла Модуньйо. Тож ми буквально закликаємо тебе підписатися на італійську модель. Ти ж не хочеш пропустити свіжу порцію гаряченького від неї?
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