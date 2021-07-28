Раффаелла Модуньйо стала справжнім відкриттям для нас. Розкішна 33-річна італійська модель не лише надзвичайно красива, а й дуже і дуже сексуальна. Про це свідчить ледь не кожен її пост в інстаграмі. На світлинах Раффаелла з величезним задоволенням приміряє купальники, відверту спідню білизну або ж доволі еротичні образи.

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Цього разу вона вирішила не робити винятків. На нових фото італійська модель позує у довгій блузі на голе тіло, крихітних чорних шортиках, а також ефектному трендовому поясі. Провокативний образ не на жарт розбурхав підписників Раффаелли, про що свідчать лайки, а також коментарі під постом:

"Красиво";

"Приголомшлива модель";

"Надзвичайна";

"Дуже стильна й елегантна";

"Я люблю тебе, крихітко";

"Цей погляд сповнений вогню".



Спокусливий образ Раффаелли Модуньйо сподобався підписникам / Фото з інстаграму Модуньйо



На фото красуня позує у блузі на голе тіло / Фото з інстаграму Модуньйо

Нам теж шалено подобається Раффаелла Модуньйо. Тож ми буквально закликаємо тебе підписатися на італійську модель. Ти ж не хочеш пропустити свіжу порцію гаряченького від неї?

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