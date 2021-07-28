Раффаэлла Модуньйо стала настоящим открытием для нас. Роскошная 33-летняя итальянская модель не только очень красивая, но и очень и очень сексуальная. Об этом свидетельствует чуть ли не каждый ее пост в инстаграме. На фотографиях Раффаэлла с огромным удовольствием примеряет купальники, откровенное нижнее белье или же достаточно эротические образы.

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На этот раз она решила не делать исключений. На новых фото итальянская модель позирует в длинной блузке на голое тело, крошечных черных шортиках, а также эффектном трендовом поясе. Провокационный образ не на шутку взбудоражил подписчиков Раффаэллы, о чем свидетельствуют лайки, а также комментарии под постом:

"Красиво";

"Потрясающая модель";

"Чрезвычайная";

"Очень стильная и элегантная";

"Я люблю тебя, крошка";

"Этот взгляд полон огня".



Соблазнительный образ Раффаэлло Модуньйо понравился подписчикам / Фото с инстаграма Модуньйо



На фото красавица позирует в блузке на голое тело / Фото с инстаграма Модуньйо

Нам тоже безумно нравится Раффаэлла Модуньйо. Поэтому мы буквально призываем тебя подписаться на итальянскую модель. Ты же не хочешь пропустить свежую порцию горяченького от нее?