Подробнее об этом рассказали в Воздушных силах ВСУ 8 мая. В роде войск отметили, что Алексею удалось сбить свою вторую ракету с помощью ПЗРК "Игла".

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Сбил ракету на рассвете

Известно, что российскую ракету защитник сбил в небе на юге Украины. Сделал это воин Херсонской зенитной ракетной бригады.

Получили информацию об атаке врага и немедленно начали вести визуальное наблюдение. Вместе с командиром расчета и наводчиком использовали тепловизоры, применили лазерную указку и быстро поймали российскую ракету на прицел. В небе в это время уже рассветало, а в такие моменты поймать вражескую крылатую ракету сложнее, ее менее заметно,

– отметил Алексей.

По словам защитника, в такие моменты главное – хладнокровие и уверенность в себе. Поэтому он сделал внимательно накол и нажал вдогонку. Это позволило уничтожить вражескую цель. Ракета, запущенная россиянами, взорвалась в воздухе.

В Воздушных силах ВСУ отметили, что с начала полномасштабного вторжения для Алексея это уже вторая крылатая ракета, которую он сумел сбить с помощью ПЗРК "Игла". Он вернулся в армию после мобилизации. До этого, с 2016 по 2020 годы, он принимал участие в АТО и ООС. Также у него ряд наград и отличий.



Это уже вторая сбитая ракета Алексея с помощью "Иглы" / Фото Воздушных сил ВСУ

Что такое ПЗРК "Игла" Это советский переносной зенитно-ракетный комплекс. Он предназначен для того, чтобы поражать вертолеты и самолеты, которые летят низко на встречных и параллельных курсах в условиях воздействия естественных и искусственных тепловых препятствий. Приняли на вооружение его еще в 1983 году. Его операционная дальность – 5,2 километра.

Уничтожили 59 воздушных целей

Обратим внимание, что в ночь на 8 мая российские военные нанесли очередной массированный комбинированный удар. Для этого использовали ракеты различного типа, а также ударные БПЛА.

Если конкретнее, то говорится о 76 средствах воздушного нападения – 55 ракет, а также 21 дрон-камикадзе:

1 аэробаллистической ракете "Кинжал";

2 баллистические ракеты "Искандер-М";

4 крылатые ракеты "Калибр";

45 крылатых ракет Х-101/Х-555;

1 крылатую ракету "Искандер-К";

2 управляемые авиационные ракеты Х-59/Х-69;

21 дрон-камикадзе "Шахед".

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Уничтожить удалось 33 крылатые ракеты Х-101/Х-555, 4 крылатые ракеты "Калибр", 2 управляемые авиационные ракеты Х-59/Х-69, а также 20 дронов-камикадзе "Шахед".