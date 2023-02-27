Гайда разом з Men 24 працювати над своїм інтелектуальним наповненням. Дізнайся, що варто зробити, щоб підвищити його рівень. Які прості звички варто виробити на щоденній основі, щоб стати кращою версією себе вчорашнього. Про все це – читай далі.

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1. Постійно вчися

Слід інвестувати у свою освіту. Ти повинен це почати робити якомога швидше, адже матимеш більше можливостей накопичувати свої знання. Не дивно, що Воррен Баффет вважає найкращою інвестицією в себе саме навчання.



Навчання – найкраща інвестиція в себе / Фото Wayhomestudio

Якщо подумати, то можна навчитися чому завгодно. Світ сповнений можливостей. Особливо зараз, коли здобути освіту можна просто вдома. Проходь усілякі курси, відвідуй тренінги. Прокачуй знання по тому фаху, яким ти займаєшся.

2. Читай

Читання – ключовий спосіб навчання, навіть коли ми говоримо про художню літературу. Воно може допомогти тобі побачити певні речі з іншої точки зору або дізнатися про інші культури через авторів. Але тут є важливий момент: слід уникати прочитання літературного сміття. Не всі книжки однаково корисні та цікаві. І не всі потрібно дочитувати до кінця, якщо щось не дуже йде.

3. Розвивай емпатію

Емпатія – ключовий елемент емоційного інтелекту. Вона також може допомогти навчатися та краще реагувати в певних ситуаціях. Люди, які не мають емпатії, як правило, замкнуті та зазвичай не замислюються про наслідки своїх дій для інших людей.

Емпатія дозволяє нам думати та бачити певні ситуації з різних точок зору. Це допомагає зрозуміти, що відчувають інші люди. Слухаючи людей і спостерігаючи за їхньою поведінкою, ми можемо дізнатися більше, покращити наші стосунки та застосувати це різними способами у нашому повсякденному житті.

4. Слухай різні точки зору

Вислуховування різних точок зору може допомогти тобі бути розумнішим і дивитися на речі ширше. Це вміння, яке багато хто втрачає щодня. Ми часто обираємо одну точку зору та можемо вважати її істиною. Але завжди краще мати загальну картину того, що відбувається навколо.



Тобі варто навчитися слухати різні точки зору / Фото Drobot Dean

Нам необхідно іноді виходити з інформаційних бульбашок. Прислухатися до того, що кажуть інші. Розвинути ту ж емпатію, про яку ми сказали вище. Усе це дозволить не лише краще бачити проблему, а й знаходити спосіб її розв'язання.

5. Кидай собі виклики

Нам усім подобається перебувати у власній зоні комфорту. І ми часто нервуємося, коли нас із неї буквально виривають. Для прикладу, для опанування чогось нового. А все тому, що ми вимагаємо миттєвих результатів і забуваємо, що процес навчання тривалий. Іноді достатньо буде кількох днів, а іноді й кількох років не вистачить. Але це не має завадити тобі пробувати щось нове.

Важливо завжди шукати способи кинути собі виклик. Якщо говорити про дуже прості та базові, то вивчення нових мов з "нуля" – один з найкращих. Готовий опанувати нову мову? Тоді не зволікай.

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Працювати над своїм інтелектуальним наповненням надзвичайно важливо. Варто виробити собі ці кілька звичок, про які ми згадали вище, щоб досягнути бажаного результату. Стань кращою версією себе вчорашнього та зроби своє життя цікавішим і насиченішим. У тебе все вийде!