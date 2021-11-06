Природно, що виникає майже необорне бажання залишатися у ліжку якнайдовше. І щоб відпочити, і щоб не брати на себе зайвих зобов’язань.

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Які помилки не слід допускати вранці на вихідних

Але чи це добре? Ні. Такі спроби відновити енергію негативно впливають на продуктивність упродовж всього наступного тижня. Розповідаємо про 3 дуже поширені помилки, і пояснюємо, чому їх краще уникати.

Спати довго

У кого вистачає сміливості поставити будильник на недільний ранок? Мало, дуже мало в кого. Але правда на їхньому боці. З довшим сном на вихідних краще не перестаратися.

Якщо ти спатимеш кілька додаткових годин понад свою звичну кількість, то порушуєш свої біологічні ритми. І ввечері організм вже вимагатиме лягати пізніше.

Тож так і виходить, що спати ти будеш у наступні ночі навіть менше, ніж міг би, і точно менше, ніж планував.

До слова, вчені з Університету Колорадо підтвердили, що зміна звичок сну у вихідні ще й впливає на метаболізм, сповільнюючи його. А у цього вже можуть бути куди гірші наслідки, як-от збільшення ваги.



Довго спати на вихідних дорівнює менше спати у будні / Фото unsplash

Не займатися фізичними вправами

Ну, якщо ти цього не робиш регулярно – то, мабуть, нічого страшного, якщо не зробиш і на вихідних. У іншому ж випадку...

Якщо щоранку ти бігаєш чи займаєшся йогою – це вже звичка.

Звичка, корисна для реактивації організму, циркуляції ендорфінів, підтримки форми тощо.

Якщо на вихідних ти її проігноруєш, то, як би це парадоксально не звучало, будеш наступного тижня відчувати себе втомленішим.



До не менше неприємних наслідків приведуть і інші відмови від буденних звичок / Фото unsplash

Не снідати

Забути про звичний сніданок на вихідних – звісно, помилка. Крупи, фрукти, знежирене молоко, кава – просто як приклад збалансованого сніданку з вуглеводами, білками та вітамінами, який також має бути у твої вихідні.

А то іноді буває так, що чоловіки розслабляються і влаштовують соб "довгі сніданки".

А тут і загроза переборщити з цукром чи жирами.

То як після такого будеш себе почувати наступного дня? Важкість у шлунку – гарантована, поганий настрій – майже на всі сто. То навіщо ж так ризикувати?