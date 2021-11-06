Естественно, что возникает почти неодолимое желание оставаться в постели как можно дольше. И чтобы отдохнуть, и чтоб не брать на себя лишних обязательств.

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Каких ошибок не следует допускать утром на выходных

Но хорошо ли это? Нет. Такие попытки восстановить энергию негативно влияют на производительность в течение всей следующей недели. Рассказываем о 3 очень распространенных ошибках, и объясняем, почему их лучше избегать.

Спать долго

У кого хватает смелости поставить будильник на воскресное утро? Мало, очень мало у кого. Но правда на их стороне. С более длинным сном на выходных лучше не переусердствовать.

Если ты будешь спать несколько дополнительных часов сверх своего обычного количества, то нарушишь свои биологические ритмы. И вечером организм уже потребует ложиться позже.

Так и получается, что спать ты будешь в следующие ночи даже меньше, чем мог бы, и уж точно меньше, чем планировал.

К слову, ученые из Университета Колорадо подтвердили, что изменение привычек сна в выходные еще и влияет на метаболизм, замедляя его. А у этого уже могут быть куда худшие последствия, например – увеличение веса.



Долго спать на выходных равно меньше спать в будни / Фото unsplash

Не заниматься физическими упражнениями

Ну, если ты этого не делаешь регулярно – то, пожалуй, ничего страшного, если не сделаешь и в выходные. В противном же случае...

Если каждое утро ты бегаешь или занимаешься йогой – это уже привычка.

Привычка полезна для реактивации организма, циркуляции эндорфинов, поддержания формы и так далее.

Если на выходных ты ее проигнорируешь, то, как бы это ни парадоксально ни звучало, будешь на следующей неделе чувствовать себя уставшим .



К не менее неприятным последствиям приведут и другие отказы от обыденных привычек / Фото unsplash

Не завтракать

Забыть о привычном завтраке на выходных – конечно, ошибка. Крупы, фрукты, обезжиренное молоко, кофе – просто как пример сбалансированного завтрака с углеводами, белками и витаминами, который также должен быть в твои выходные.

А то иногда бывает так, что мужчины расслабляются и устраивают себе "длинные завтраки".

А тут и угроза переборщить с сахаром или жирами.