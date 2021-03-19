Раян Гарсія: що означають татуювання на тілі американського боксера – фото

Раян Гарсія – американський професійний боксер. Він за версією журналу The Ring за січень 2021 року посів 3 місце у світі серед спортсменів у легкій вазі. На його тілі є кілька унікальних татуювань, кожне з яких має певне значення. Гайда дивитися, що ж означають тату на тілі боксера Раяна Гарсії.

22-річний боксер Раян Гарсія прикрасив своє тіло кількома татуюваннями. Спробуймо розібратися, що вони означають для американського спортсмена мексиканського походження.

Це цікаво Куди набити перше татуювання: 5 найкращих місць на твоєму тілі

1. Воїн

На лівому плечі Раяна можна побачити татуювання воїна.

Значення: це перше татуювання, яке Раян зробив на своєму тілі. В одному з інтерв'ю він сказав: "Перше татуювання, яке я коли-небудь робив, було татуювання воїна. Ось чим я є. Ви розумієте, про що я говорю".

2. Лев з короною

На грудях Раяна також нанесений лев з короною.

Значення: татуювання Лев з короною уособлює королівство. Воно також відзначає відвагу, сміливість, силу, авторитет і міць. Це татуювання зробив татуювальник доктор Ву 8 січня 2021 року.

3. Напис

На спині у нього є татуювання з написом "Shock The World".

Значення: в одному з інтерв'ю він розповів, що це татуювання – послання світу. Воно закликає Раяна робити те, що, на думку людей, ти не зможеш зробити.

4. Татуювання біля лівого зап'ястя

Значення: він розповів, що це його друге татуювання. Воно втілює те, чим він є.

"Я сказав, що дозволю вам вгадати, що це означає, і якщо хто-небудь зможе це зрозуміти, я дам їм зрозуміти це", – говорить загадками Раян.

Варте уваги 5 стрижок зірок, які варто обрати чоловікові у 2021 році

5. Хрест

На правому передпліччі Раяна є татуювання з хрестом.

Значення: тату з хрестом – символ віри та поваги до християнства. В одному з інтерв'ю він сказав: "Тут, де хрест, – сила. Сила в правій руці. Але не варто недооцінювати ліву, вона теж має таку силу".

6. Голуб

На грудях Раяна також набитий голуб.

Значення: татуювання голуба символізує нові починання, світ, гармонію, духовний провід і святий дух. Це татуювання він зробив 25 лютого 2021 року у того ж доктора Ву.

7. Лавровий вінець

На його шиї можна побачити татуювання з лавровим вінцем.

Значення: того ж дня Раян зробив ще одне татуювання. Лавровий вінець символізує перемогу, гордість, успіх, красу та тріумф.

Читай також Маріано Діас: що означають татуювання на тілі форварда "Реала"

Кожне татуювання Раяна Гарсія має неабияке значення для молодого боксера. І, якщо враховувати його активність на початку цього року, є всі шанси, що скоро цих малюнків на тілі буде значно більше.