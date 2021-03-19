Райан Гарсия: что означают татуировки на теле американского боксера – фото
Райан Гарсия – американский профессиональный боксер. Он по версии журнала The Ring в январе 2021 занял 3 место в мире среди спортсменов в легком весе. На его теле есть несколько уникальных татуировок, каждая из которых имеет определенное значение. Айда смотреть, что же означают тату на теле боксера Райана Гарсии.
Источник:Bodyart Guru
22-летний боксер Райан Гарсия украсил свое тело несколькими татуировками. Попробуем разобраться, что они означают для американского спортсмена мексиканского происхождения.
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1. Воин
- На левом плече Райана можно увидеть татуировку воина.
Значение: это первая татуировка, которую Райан сделал на своем теле. В одном из интервью он сказал: "Первая татуировка, которую я когда-либо делал, была татуировка воина. Вот чем есть я. Вы понимаете, о чем я говорю".
2. Лев с короной
- На груди Райана также нанесен лев с короной.
Значение: татуировки Лев с короной олицетворяет королевство. Оно также отмечает отвагу, смелость, силу, авторитет и мощь. Эту татуировку сделал татуировщик доктор Ву 8 января 2021.
3. Надпись
- На спине у него есть татуировка с надписью "Shock The World".
Значение: в одном из интервью он рассказал, что эта татуировка – послание миру. Она призывает Райана делать то, что, по мнению людей, ты не сможешь сделать.
4. Татуировка у левого запястья
Значение: он рассказал, что это его вторая татуировка. Она воплощает то, чем он есть.
"Я сказал, что позволю вам угадать, что это означает, и если кто-нибудь сможет это понять, я дам им понять это", – говорит загадками Райан.
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5. Крест
- На правом предплечье Райана есть татуировка с крестом.
Значение: тату с крестом – символ веры и уважения к христианству. В одном из интервью он сказал: "Здесь, где крест, – сила. Сила в правой руке. Но не стоит недооценивать левую, она тоже имеет такую силу".
6. Голубь
- На груди Райана также набитый голубь.
Значение: татуировка голубя символизирует новые начинания, мир, гармонию, духовное руководство и святой дух. Эту татуировку он сделал 25 февраля 2021 в того же доктора Ву.
7. Лавровый венец
- На его шее можно увидеть татуировку с лавровым венцом.
Значение: того же дня Райан сделал еще одну татуировку. Лавровый венец символизирует победу, гордость, успех, красоту и триумф.
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Каждая татуировка Райана Гарсия имеет большое значение для молодого боксера. И, если учитывать его активность в начале этого года, есть все шансы, что скоро этих рисунков на теле будет значительно больше.
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