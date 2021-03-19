Райан Гарсия – американский профессиональный боксер. Он по версии журнала The Ring в январе 2021 занял 3 место в мире среди спортсменов в легком весе. На его теле есть несколько уникальных татуировок, каждая из которых имеет определенное значение. Айда смотреть, что же означают тату на теле боксера Райана Гарсии.

22-летний боксер Райан Гарсия украсил свое тело несколькими татуировками. Попробуем разобраться, что они означают для американского спортсмена мексиканского происхождения.

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1. Воин

На левом плече Райана можно увидеть татуировку воина.

Значение: это первая татуировка, которую Райан сделал на своем теле. В одном из интервью он сказал: "Первая татуировка, которую я когда-либо делал, была татуировка воина. Вот чем есть я. Вы понимаете, о чем я говорю".

2. Лев с короной

На груди Райана также нанесен лев с короной.

Значение: татуировки Лев с короной олицетворяет королевство. Оно также отмечает отвагу, смелость, силу, авторитет и мощь. Эту татуировку сделал татуировщик доктор Ву 8 января 2021.

3. Надпись

На спине у него есть татуировка с надписью "Shock The World".

Значение: в одном из интервью он рассказал, что эта татуировка – послание миру. Она призывает Райана делать то, что, по мнению людей, ты не сможешь сделать.

4. Татуировка у левого запястья

Значение: он рассказал, что это его вторая татуировка. Она воплощает то, чем он есть.

"Я сказал, что позволю вам угадать, что это означает, и если кто-нибудь сможет это понять, я дам им понять это", – говорит загадками Райан.

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5. Крест

На правом предплечье Райана есть татуировка с крестом.

Значение: тату с крестом – символ веры и уважения к христианству. В одном из интервью он сказал: "Здесь, где крест, – сила. Сила в правой руке. Но не стоит недооценивать левую, она тоже имеет такую силу".

6. Голубь

На груди Райана также набитый голубь.

Значение: татуировка голубя символизирует новые начинания, мир, гармонию, духовное руководство и святой дух. Эту татуировку он сделал 25 февраля 2021 в того же доктора Ву.

7. Лавровый венец

На его шее можно увидеть татуировку с лавровым венцом.

Значение: того же дня Райан сделал еще одну татуировку. Лавровый венец символизирует победу, гордость, успех, красоту и триумф.

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