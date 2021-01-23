Маріано Діас: що означають татуювання на тілі форварда "Реала"
Маріано Діас – професійний футболіст іспано-домініканського походження. Маріано грає за іспанського гіганта "Реал Мадрид" у Ла-Лізі, а також раніше представляв "Ліон". Він грав за збірну Домініканської Республіки, але пішов у відставку в надії, що його викличуть представляти Іспанію. У нього, як і у багатьох інших футболістів, є низка татуювань.
27-річний Маріано Діас наніс на своє тіло кілька крутих татуювань. Гайда разом з Men 24 розбиратися, що ж означають тату на тілі форварда "Реала".
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1. Татуювання з немовлям Ісусом
Верхня частина лівої руки та плеча Діаса покрита великим татуюванням жінки з короною на голові, котра тримає у руках маленьку дитину.
Значення: татуювання показує релігійні погляди Маріано та натхненне історією немовляти Ісуса на руках Діви Марії.
2. Ангел
На верхній стороні його лівої руки, близько ліктя, є татуювання, що зображає задню частину оголеного немовляти-ангела з маленькими крилами. Інша частина його руки покрита татуюваннями з хмарами, які служать фоном для ангела.
Значення: янголята-немовлята, яких звуть херувимами, були захисниками Бога і Небес, і татуювання тут поєднується з татуюванням немовляти Ісуса на його плечі й символізує захист як для нього самого, так і для людини.
3. Цитата
На зовнішній стороні його лівого передпліччя витатуйована іспанська цитата.
4. Татуювання з хрестом
На верхній стороні його лівого передпліччя є татуювання у вигляді великого хреста. Є також розарій, огорнутий навколо хреста.
Значення: Хрест з розарієм має подвійне значення. Хрест уособлює Ісуса, а розарій – його мати, Діву Марію. Розарій часто використовується для молитов і символізує глибоку віру в Бога.
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5. Херувим і м'яч
На внутрішній стороні його лівого передпліччя є татуювання херувима, який тримає в руках футбольний м'яч. У м'яча теж є крила. Фон малюнка татуювання виконаний візерунком з темних хмар. На внутрішній стороні його лівого зап'ястя витатуювані чотири дати.
Значення: татуювання футбольного м'яча з крилами, який тримає херувим, уособлює те, наскільки він любить спорт, яким займається, і херувим присутній тут, як захисник. Дати на його зап'ясті – це дати народження його батьків, Маріано Діаса і Маріан Мехії, і його дружини Яйси Морено.
6. Татуювання на спині
На попереку футболіста теж можна побачити ще одне татуювання.
7. Татуювання на ребрах
На правій стороні його тіла є ще одна цитата, в якій мовиться: "...вір мріям, тому що в них приховані ворота у вічність".
Значення: це одна з цитат Халіла Джебрана, яка йому дуже сподобалася, і яку він зробив татуюванням на своєму тілі.
Маріано Діас – футболіст, який прикрасив своє тіло низкою татуювань. Причому більшість з них присвячені як його родини, так і Богові.
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