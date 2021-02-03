Большинство людей думают, что эти вещи – вполне обычные. А должны знать, что на самом деле они – выдумка. Ну, или художественное преувеличение.

Источник: The Guardian

На все 100% убеждены, что эту байку ты слышал, даже если никогда не посещал бассейн: мол, если туда пописать, то вода резко изменит цвет. И все вокруг увидят следы твоего "преступления". Men 24 расскажет, действительно ли это так.

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Правда ли, что вода в бассейне может изменить цвет из-за мочи

Байка о таинственном реагенте (а он таки таинственный, потому что его химический состав никогда не публиковали) зародилась на территории раздевалок общественных бассейнов много десятилетий назад (примерно в 1950-х). Английская wikipedia безоговорочно относит эту историю к городским легендам.

Откровенно говоря, такой реагент действительно есть - но... Во-первых, он очень дорогой. Во-вторых, его применение унижает людей. А значит, его почти нигде не применяют. Разве что в очень дорогих элитных клубах Европы или США.

Однако байка выполнила свою функцию блестяще – мало кто рисковал проверять миф на правдивость. Страх перед общественным осуждением оказался куда лучшим сдерживающим фактором, чем таблички на входе в бассейн и угрозы штрафом.



Говорят, в бассейнах вода меняет цвет от мочи. Так вот – это неправда / Фото pinterest