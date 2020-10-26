Reebok представили кросівки, на які надихнули "Мисливці за привидами": круті фото
Якщо ти обожнюєш фільм "Мисливці за привидами", то ця пара кросівок від Reebok однозначно тобі сподобається. Reebok Ghostbusters Ghost Smashers Shoes – данина поваги культовій класиці, яка поєднує у собі футуристичний дизайн і особливості часу. Гайда дивитися, що ж компанія таке витворила!
Якщо коротко, то цю пару кросівок можна схарактеризувати кількома словами: безстрашне, унікальне та зручне. Men 24 розповідає, скільки коштує Reebok Ghostbusters Ghost Smashers Shoes, а також, чим же унікальна пара взуття.
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Футуристичні кросівки "мисливців" представлені у трьох колірних комбінаціях: білий, істинно сірий, червоний. Верх з білої шкіри має потертий, дещо пошарпаний вигляд і застібається на липучку. Це відповідає темі. І нехай усі навколо думають, що ти щойно боровся з привидами на сусідній вулиці.
Кросівки мають дещо пошарпаний вигляд, аби здалося, що ти щойно повернувся з полювання на привидів
Reebok Ghostbusters Ghost Smashers Shoes також мають червону смугу та знімний протонний пакет, розташований на п'яті. Ці елементи відсилають до автомобіля Ecto-1 мисливців за привидами та рюкзака команди для лову примар з синіми та червоними тюбиками. Крім того, на чорному язичку є фірмовий логотип фільму.
Кросівки Reebok Ghostbusters Ghost Smashers Shoes "оснащені" протонним пакетом
Що стосується зручності використання і комфорту, взуття Reebok Ghostbusters Ghost Smashers має гумову підошву для надійного зчеплення з асфальтом і довговічності. Самі кросівки виглядають модно, привабливо і є хорошим екземпляром для фанатів снікерсів.
Виробник зазначає, що кросівки не лише стильні, а й довговічні
Ця пара прославляє Голлівуд і моторошний хіт 1984 року, в якому знімалися Білл Мюррей, Ерні Гадсон, Рік Мораніс, Ден Екройд, Сігурні Вівер і Гарольд Реміс.
Дивіться трейлер фільму "Мисливці за привидами" 1994 року:
Придбати Reebok Ghostbusters Ghost Smashers можна буде на офіційному сайті о півночі 31 жовтня, коли стартує Геловін. Обійдеться пара взуття у 150 доларів США. Щоправда, достеменно невідомо, чи з'являться ці кросівки в Україні.
Пара кросівок Reebok Ghostbusters Ghost Smashers Shoes обійдеться у 150 доларів
Тож, якщо ти фанат фільму "Мисливці за привидами", то уже знаєш, що можна просити у Миколая на 19 грудня!
Усі фото з сайту Reebok
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