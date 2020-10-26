Якщо ти обожнюєш фільм "Мисливці за привидами", то ця пара кросівок від Reebok однозначно тобі сподобається. Reebok Ghostbusters Ghost Smashers Shoes – данина поваги культовій класиці, яка поєднує у собі футуристичний дизайн і особливості часу. Гайда дивитися, що ж компанія таке витворила!

Якщо коротко, то цю пару кросівок можна схарактеризувати кількома словами: безстрашне, унікальне та зручне. Men 24 розповідає, скільки коштує Reebok Ghostbusters Ghost Smashers Shoes, а також, чим же унікальна пара взуття.

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Футуристичні кросівки "мисливців" представлені у трьох колірних комбінаціях: білий, істинно сірий, червоний. Верх з білої шкіри має потертий, дещо пошарпаний вигляд і застібається на липучку. Це відповідає темі. І нехай усі навколо думають, що ти щойно боровся з привидами на сусідній вулиці.

Кросівки мають дещо пошарпаний вигляд, аби здалося, що ти щойно повернувся з полювання на привидів

Reebok Ghostbusters Ghost Smashers Shoes також мають червону смугу та знімний протонний пакет, розташований на п'яті. Ці елементи відсилають до автомобіля Ecto-1 мисливців за привидами та рюкзака команди для лову примар з синіми та червоними тюбиками. Крім того, на чорному язичку є фірмовий логотип фільму.

Кросівки Reebok Ghostbusters Ghost Smashers Shoes "оснащені" протонним пакетом

Що стосується зручності використання і комфорту, взуття Reebok Ghostbusters Ghost Smashers має гумову підошву для надійного зчеплення з асфальтом і довговічності. Самі кросівки виглядають модно, привабливо і є хорошим екземпляром для фанатів снікерсів.

Виробник зазначає, що кросівки не лише стильні, а й довговічні

Ця пара прославляє Голлівуд і моторошний хіт 1984 року, в якому знімалися Білл Мюррей, Ерні Гадсон, Рік Мораніс, Ден Екройд, Сігурні Вівер і Гарольд Реміс.

Дивіться трейлер фільму "Мисливці за привидами" 1994 року:

Зазначимо, що виробники кросівок не вперше експериментують з моделями, на які їх надихнули культові стрічки. Так, Reebok випустив Bug Stompers з фільму "Чужий", а Nike – пару зі шнурівками, які самостійно зав'язуються, за мотивами картини "Назад у майбутнє".

Придбати Reebok Ghostbusters Ghost Smashers можна буде на офіційному сайті о півночі 31 жовтня, коли стартує Геловін. Обійдеться пара взуття у 150 доларів США. Щоправда, достеменно невідомо, чи з'являться ці кросівки в Україні.

Пара кросівок Reebok Ghostbusters Ghost Smashers Shoes обійдеться у 150 доларів

Тож, якщо ти фанат фільму "Мисливці за привидами", то уже знаєш, що можна просити у Миколая на 19 грудня!

Усі фото з сайту Reebok

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