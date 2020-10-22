Годі жити тими часами, коли кросівки були винятково взуттям для занять спортом. Зараз це, мабуть, найкомфортніше та найпрактичніше взуття, яке може бути у чоловічому гардеробі. Ми на Men 24 розповімо, як їх поєднувати з класичними брюками, щоб виглядати максимально стильним.

Кросівки дозволяють твоїм ногам не надто стомлюватися, а також підкреслюють той факт, що перед співрозмовником активна людина. Як правильно поєднувати та носити класичні брюки з кросівками читай у новому матеріалі Men 24.

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Одними з базових і класичних варіантів можна вважати білі кросівки. Їх можна носити не лише з джинсами, а й з класичними брюками. Так ти зможеш сформувати безпрограшний образ на всі випадки життя.

З якими типами брюк можна носити кросівки

Пам'ятай про те, що кросівки – спортивне взуття. Тож тут є кілька правил підбору брюк до них:

вони мають бути вузького крою;

довжина має демонструвати взуття;

складки штанини знизу виглядатимуть надбало та псуватимуть твій образ.

Зауважимо, що колір кросівок не має повторювати відтінок штанів. Натомість білі снікерси з футболкою такого ж кольору виглядатимуть відмінно.



Стилісти рекомендують вибирати звужений тип брюк / Колаж 24 каналу

Тренди диктують нам моду на поєднання офісного та спортивного стилів. Але тут є свої правила, яких варто дотримуватися, щоб не виглядати безглуздо.

Брюки можна носити:

з підворотом;

зі стрілкою;

вкорочені.

Поєднання кольорів

Білі кросівки. Їх можна вважати безсмертною класикою з-поміж спортивного чоловічого взуття. І вони обов'язково мають бути у твоєму гардеробі. Це взуття універсальне та підходить як до костюмів будь-якого кольору, так і потертих джинсів. Але пам'ятай про те, що білі кросівки легко брудняться, тож приділяй достатньо уваги догляду за ними.

Вічна класика. Бренди Vans, Converse, Nike й Adidas десятки років пропонують нам класичні моделі, які сміливо можна поєднувати з різними фасонами штанів.

Чорно-білі кросівки. Вони відмінно підходять не лише для повсякденного образу, а й можуть доповнити твій образ, якщо на тобі теплі вовняні сірі штани.

Сірий колір у тренді. Взуття цього кольору чудово поєднується з брюками спокійних, пастельних відтінків.



Безсмертна класика – білі кросівки / Фото man of many

Поради стилістів?

Якщо ти вже й наважився поєднувати кросівки з класичними брюками, то не потрібно думати, що можна порушувати геть усі правила. Стилісти наголошують на тому, що кросівки мають доповнювати твій образ, а не руйнувати його.

Якісний одяг. Міксуєш класику зі спортивним стилем? Тоді потурбуйся про те, щоб і одяг, і взуття були якісними. Дешеві підробки та погані матеріали видно за версту. Пам'ятай про це.

Ніяких яскравих відтінків. Якщо ти вибрав діловий костюм, то до нього пасуватиме взуття сірого, білого та чорного кольорів. Виняток можна зробити лише за тієї умови, що й самі брюки неформального стилю. Але і тут важливо не перестаратися, щоб не нагадувати клоуна.

Завужені моделі брюк. Кросівки чудово поєднуються з однотонними брюками, які звужуються до низу. Також стилісти наголошують на тому, що крій має бути лаконічним, а також не мати зайвої фурнітури.

Ніяких жилетів. Якщо ти носиш костюм-трійку, то до нього личитимуть лише туфлі. Відклади кросівки та не ганьбися!



Стилісти рекомендують уникати надто яскравих відтінків під час поєднання / Колаж 24 каналу

Поєднання кросівок і класичних брюк у фото

Не бійся експериментувати та поєднувати непоєднуване. Але пам'ятай про певні правила, яких варто дотримуватися, аби твій образ виглядав довершеним і не псував загальне враження про тебе.

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