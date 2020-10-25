Ми не стомлюємося нагадувати тобі про відповідальне формування власного гардеробу. Тож не потрібно купувати багато одягу, аби потім носити лише улюблені речі. Це довів наш новий герой, Метт Д'Авелла. Він протягом трьох років носив одну і ту ж футболку. І каже, що це змінило його життя.

Блогер Метт Д'Авелла почав експериментувати зі спрощенням життя. З часом він зменшував кількість одягу у своєму гардеробі. Хлопець позбувся усього, що не носив протягом року. Це стало причиною того, що у його гардеробі залишилася пара перевірених футболок і пара джинсів. Як це змінило життя парубка, читай на Men 24.

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"Це був мій улюблений одяг, це були речі, які я носив весь час", – зізнався хлопець.

Потім він виявив, що у більшості випадків, одягаючись зранку, він вибирає одну і ту ж футболку. Тож вирішив просто купити кілька її версій, вклавши гроші у 20 футболок однакового дизайну. Він носив по одній із них щодня. Виняток робив лише для побачень, весіль та інших офіційних заходів.

Усім байдуже на твій гардероб

Перше, що він дізнався, – нікого не хвилює те, що на тобі! Тож не потрібно надто зациклюватися на своєму гардеробі.

"Більшість людей проводять так багато часу, думаючи про себе, що у них немає часу думати про те, у що ви одягнені, – говорить він. – Можливо, ніхто не помітив, тому що я працюю з дому? Напевно. Але я знімаю багато відео на YouTube і виявив, що нікого не хвилює, що я ношу. Насправді тому що я ношу одну і ту ж футболку кожен день. Люди очікують це."

У тебе більше вільного часу

З часом він виявив, що носіння однієї й тієї ж речі щодня суттєво вивільняє час вранці. Воно й не дивно, адже не потрібно довго вирішувати, що ж одягнути. Відсутність вибору скоротила кількість стресу. А ще Д'Авелла зауважив, що у нього більше розумової енергії, що дозволило приймати правильні рішення, які стосуються інших аспектів його життя.

"Ви приймаєте одне рішення, один раз і дотримуєтеся цього вибору в довгостроковій перспективі. Коли ви робите це з безліччю речей у своєму житті, це має позитивний ефект", – говорить він.

Ми не переконуємо тебе носити одні й ті ж речі щодня. Але рекомендуємо заглянути у свою шафу та навести там лад. Цілком імовірно, що ти знайдеш речі, які давно вже пора викинути або віддати!

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