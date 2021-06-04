Качо е пепе з гливами та коктейль Burning Breakfast: варіанти фудпейрингу

Бренд Nemiroff продовжує нас знайомити з культурою фудпейрингу. Ми пропонуємо й тобі долучитися до неї на власній кухні. У рубриці барMEN до твоєї уваги рецепт качо е пепе з гливами, а також алкогольного коктейлю Burning Breakfast.
Усі ми любимо не лише гарно відпочити, а й смачно попоїсти. Men 24 пропонує вивести свої кулінарні вподобання на абсолютно новий рівень. Долучися до культури фудпейрингу. До твоєї уваги рецепти крутих страв з меню, яке спеціально розробив шеф-кухар Аік Вейшторт. Їх ми рекомендуємо поєднувати з коктейльною картою на основі лінійки смакової горілки Nemiroff The Inked Collection.
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Цього разу ми розповімо, як приготувати качо е пепе з гливами, а також пропонуємо доповнити страву Аіка Вейшторта коктейлем Burning Breakfast від бренд-амбасадорки Nemiroff Юлії Терлецької.Аік Вейшторт – шеф-кухар 5-зіркових готелів Fairmont Grand Hotel Kyiv, Riviera Hotel та KAMA restaurant. У нього багатий досвід роботи за кордоном, у тому числі в закладах, відзначених "Мішленом": у ресторанах La Cabra – 1 зірка Michelin і Coque – 2 зірки Michelin у Мадриді, в одному з "50 Best" ресторанів світу – AOC в Копенгагені – 2 зірки Michelin.
Шеф-кухар Аік Вейшторт зауважив, що у цьому пейрингу перетинаються усі 4 смаки. Разом ми отримуємо п'ятий – умамі, смак насолоди. Копчений смак коктейлю з вермутом, настояним на польських грибах, урівноважує насичені складні смакові поєднання у страві.
Качо е пепе – страва, яка сподобається прихильникам азійської культури / Фото Nemiroff
Качо е пепе з гливами у темпурі з соусом унагі
Інгредієнти на 1 порцію:
- Цибуля – 1 штука
- Паста японська рамен (яєчна) – 80 грамів
- Перець подрібнений – 2 грами
- Оливкова олія – 10 грамів
- Сир Пармезан – 10 грамів
- Сир Пекоріно – 10 грамів
- Вершкове масло – 50 грамів
- Вода з пасти рамен – 50 грамів
- Трюфельна олія – 3 грами
- Трюфельна сальса – 10 грамів
- Крохмаль кукурудзяний – 10 грамів
- Гливи – 100 грамів
- Ікра летючої риби Тобіко червона – 8 грамів
Приготування качо е пепе з гливами:
Лапша. Лапшу вари у підсоленій воді. Чорний перець (свіжий) обсмаж на оливковій олії, додай води, затягни вершковим маслом. Трюфельну сальсу та трюфельну олію поєднай з лапшею та додай сири, помішуючи до однорідного стану.
Гриби. Гливи (100 грамів одним куском) помісти у крохмаль. Обтруси і обсмаж у фритюрі при 180°C до хрусткої скоринки. Просуши серветкою від зайвої олії та змасти соусом унагі. Перемішай.
Збираємо страву: виклади лапшу, на неї гливи та прикрась усе ікрою летючої риби Тобіко.
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Подавати качо е пепе з гливами ми рекомендуємо з коктейлем Burning Breakfast від бренд-амбасадорки Nemiroff Юлії Терлецької. У своєму коктейлі вона використала пряну та пекучу горілку Burning Pear з сухим вермутом, настояному на польських грибах (їх ароматика трохи стриманіша за білий гриб). Доповнила це поєднання вона лікером вербени, бітером з лаврового листа та сухим білим вином сорту мускат, яке ідеально підходить до ніжного, текстурного та вершкового качо е пепе. Цей коктейль – приклад безвідходного виробництва. З залишків грибів, якими наситили вермут, Юлія зробила пил, змішаний з мандариновою сіллю. Ним вона прикрасила бокал для подачі.
Над коктейлем Burning Breakfast працювала бренд-амбасадорка Nemiroff / Фото Nemiroff
Приготування алкогольного коктейлю Burning Breakfast
Інгредієнти:
- Nemiroff Burning Pear – 40 мілілітрів
- Pfeffer Clasic – 30 мілілітрів
- Bigallet Verbena – 10 мілілітрів
- Бітер з лаврового листа – 4 краплі
- Вермут, настояний на польських грибах – 10 мілілітрів
- Dolin Dry – 10 мілілітрів
Приготування:
- У шейкер налий смакову горілку Nemiroff Burning Pear, а також додай решту інгредієнтів.
- Прикрась бокал пилом з польських грибів і мандаринової солі.
- Ретельно перемішай усі інгредієнти, переливши через стейнер в охолоджений бокал.
- Насолоджуйся!
Коктейль Burning Breakfast ідеально поєднується зі стравами з грибами / Фото Nemiroff
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Смакуй Burning Breakfast і качо е пепе з гливами у хорошій компанії, щоб по-новому розкрити смаки звичних продуктів. Не бійся експериментувати з інгредієнтами, долучившись до культури фудпейрингу разом з Nemiroff.