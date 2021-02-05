Форель під соусом вьорж та коктейль Truffle-Tini: варіанти фудпейрингу

Вечір п'ятниці створений для того, щоб ти нарешті розслабився та міг відпочити після важкого робочого тижня. Спробуй долучитися до культури фудпейрингу на власній кухні та здивуй друзів. У рубриці барMEN до твоєї уваги рецепт форелі під соусом вьорж та коктейлю Truffle-Tini.

Усі ми любимо не лише гарно відпочити, а й смачно попоїсти. Але Men 24 пропонує вивести свої кулінарні вподобання на абсолютно новий рівень. Спробуй долучитися до культури фудрейпрингу. До твоєї уваги рецепти крутих страв, а також коктейлів, які можна самостійно приготувати в домашніх умовах.

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Цього разу ми розповімо, як приготувати форель під соусом вьорж, а також пропонуємо доповнити страву коктейлем Truffle-Tini, від бренд-амбасадорки Nemiroff Юлії Терлецької. В його основі Nemiroff De Luxe Rested in Barrel – преміальний продукт, створений за автентичною рецептурою. Горілка, витримана в дерев’яних бочках, вбирає в себе пряність, легку солодкість, терпкість дубової кори та насичений деревний аромат. Саме тому смак напою сповнений неочікуваних граней та ексклюзивних відтінків. Наразі цей продукт доступний лише для експортних ринків, але скоро з’явиться і в Україні.

Рецептом страви з форелі поділився з нами Даніель Гальміш, мішленівський шеф-кухар з Лондона. Даніель ріс у регіоні Франш-Конте на сході Франції, де й формувалися його кулінарні уподобання. Шеф працював у Сінгапурі, Португалії, Швеції та Великій Британії. Гальміш – посол the Norwegian Seafood Council, що представляє морську форель фіордів. Тож не дивно, що цього разу ми розповідаємо про приготування саме страви з форелі!

Форель під соусом вьорж зі свіжого винограду

Інгредієнти

Для риби:

Норвезька форель без шкірки – 4 шматки по 140 грамів

Цикорій – 1 великий качан

Вершкове масло – 40 грамів

Оливкова олія

Морська сіль та чорний перець свіжого помолу

Мед – 2 чайні ложки

Для соусу:

Оливкова олія Extra Virgin – 4 столові ложки

Нарізана цибуля-шалот – 1 штука

Філе половини помідора нарізане кубиками

Білий виноград без кісточок і шкірки, нарізаний половинками – 150 грамів

Бальзамічний оцет – 1 столова ложка

Сік з половини лимона

Мікроестрагон або свіжий естрагон

Приготування форелі під соусом вьорж зі свіжого винограду:

Для приготування соусу вьорж потрібно налити оливкову олію у невелику каструлю та трохи нагріти на повільному вогні протягом 30 секунд, додати цибулю-шалот і готувати 2 хвилини, прибрати з вогню та м'яко розмішати з помідором і виноградом. Намагайся не перетворити суміш на кашу.

Додай оцет і лимонний сік, а перед подачею – естрагон до смаку.

Для форелі потрібно підігріти воду у каструлі до 60 °C. Тим часом загорни рибу у харчову плівку та зав'яжи її по обох кінцях. Вари форель варто протягом 6 – 7 хвилин на постійному вогні, а потім прибери з каструлі.

Карамелізуй листя цикорію у маслі, меді та збережи його теплим для подачі.

Акуратно розкрий за допомогою надрізу один кінець харчової плівки, вийми форель та поклади на кухонний рушник. Витри рибу насухо та обсмаж на сковороді з антипригарним покриттям протягом 2 – 3 хвилин до золотистого кольору, залишаючи серединку ніжною та рожевою.



Рецепт приготування форелі під соусом вьорж з виноградом / Фото huonaqua

Подача страви

Для подачі потрібно покласти форель у середину посуди, покрити її карамелізованим цикорієм, а зверху полити виноградним соусом вьорж.

Порада від шеф-кухаря

Температура води повинна залишатися однаковою. Це надзвичайно важливо під час приготування риби. Важливо також не перегрівати соус вьорж. Він повинен бути теплим, щоб таким чином інгредієнти не пересмажилися та зберегли свої аромати. Цикорій має бути золотисто-коричневим. Якщо його перетримати, то він матиме занадто гіркий смак.

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До цієї страви рекомендуємо подавати авторський коктейль Truffle-Tini від бренд-амбасадорки Nemiroff Юлії Терлецької. Вона пояснює, чому цей коктейль ідеально поєднується з фореллю. Бренд-амбасадорка Nemiroff зазначає, що існує 2 підходи до фудпейрингу – контраст або ж доповнення. У цьому випадку мовиться саме про доповнення страви.

Форель достатньо жирна риба, тому їй підійде витончений коктейль з нотками винограду (завдяки вермуту), а виноград і риба – ідеальне поєднання. Трюфель допоможе розіграти усі ароматні нотки у рибі й солодкавій, але водночас строгій Nemiroff Rested In Barrel з маслянистим, дубово-пшеничним підтоном,

– зауважує вона.

Приготування коктейлю Truffle-Tini



Рецепт приготування алкогольного коктейлю Truffle-Tini / Фото Nemiroff

Інгредієнти:

Nemiroff Rested In Barrel – 60 мілілітрів

Dolin Bianco – 20 мілілітрів

Трюфельна олія – 2 краплі

Приготування коктейлю Truffle-Tini:

Залий горілку Nemiroff Rested In Barrel та вермут у шейкер, ретельно збий з льодом. Перелий отриманий напій через стейнер в охолоджений келих. Додай зверху 2 краплі трюфельної олії.

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Насолоджуйся Truffle-Tini та форель під соусом вьорж у хорошій компанії, щоб розслабитися та гарно провести вечір!