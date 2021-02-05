Вечер пятницы создан для того, чтобы ты наконец расслабился и мог отдохнуть после тяжелой рабочей недели. Попробуй приобщиться к культуре фудпейринга на собственной кухне и удиви друзей. В рубрике барMEN к твоему вниманию рецепт форели под соусом вьерж и коктейля Truffle-Tini.

Все мы любим не только хорошо отдохнуть, но и вкусно поесть. Но Men 24 предлагает вывести свои кулинарные предпочтения на совершенно новый уровень. Попробуй приобщиться к культуре фудрейпринга. К твоему вниманию рецепты крутых блюд, а также коктейлей, которые можно самостоятельно приготовить в домашних условиях.

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На этот раз мы расскажем, как приготовить форель под соусом вьерж, а также предлагаем дополнить блюдо коктейлем Truffle-Tini, от бренд-амбасадоршы Nemiroff Юлии Терлецкой. В его основе Nemiroff De Luxe Rested in Barrel – премиальный продукт, созданный по аутентичной рецептуре. Водка, выдержанная в деревянных бочках, впитывает в себя пряность, легкую сладость, терпкость дубовой коры и насыщенный древесный аромат. Именно поэтому вкус напитка полон неожиданных граней и эксклюзивных оттенков. Сейчас этот продукт доступен только для экспортных рынков, но скоро появится и в Украине.

Рецептом блюда из форели поделился с нами Даниел Гальмиш, мишленовский шеф-повар из Лондона. Даниэль рос в регионе Франш-Конте на востоке Франции, где и формировались его кулинарные предпочтения. Шеф работал в Сингапуре, Португалии, Швеции и Великобритании. Гальмиш – посол the Norwegian Seafood Council, представляющий морскую форель фьордов. Неудивительно, что на этот раз мы рассказываем о приготовлении именно блюда из форели!

Форель под соусом вьерж из свежего винограда

Ингредиенты

Для рыбы:

Норвежская форель без кожицы – 4 куска по 140 граммов

Цикорий – 1 большой кочан

Сливочное масло – 40 граммов

Оливковое масло

Морская соль и черный перец свежего помола

Мед – 2 чайные ложки

Для соуса:

Оливковое масло Extra Virgin – 4 столовые ложки

Нарезанный лук-шалот – 1 штука

Филе половины помидора нарезанное кубиками

Белый виноград без косточек и кожуры, нарезанный половинками – 150 граммов

Бальзамический уксус – 1 столовая ложка

Сок из половины лимона

Микро э страгон или свежий эстрагон

Приготовление форели под соусом вьерж из свежего винограда:

Для приготовления соуса вьерж нужно налить оливковое масло в небольшую кастрюлю и немного нагреть на медленном огне в течение 30 секунд, добавить лук-шалот и готовить 2 минуты, убрать с огня и мягко размешать с помидором и виноградом. Старайся не превратить смесь в кашу.

Добавь уксус и лимонный сок, а перед подачей – эстрагон по вкусу.

Для форели нужно подогреть воду в кастрюле до 60 °C. Между тем заверни рыбу в пищевую пленку и завяжи ее по обоим концам. Вари форель стоит в течение 6 – 7 минут на постоянном огне, а затем убери из кастрюли.

Карамелизируй листья цикория в масле, меде и сохрани их теплыми для подачи.

Аккуратно раскрой с помощью надреза один конец пищевой пленки, вынь форель и положи на кухонное полотенце. Вытри рыбу насухо и обжарь на сковороде с антипригарным покрытием в течение 2 – 3 минут до золотистого цвета, оставляя серединку нежной и розовой.



Рецепт приготовления форели под соусом вьерж с виноградом / Фото huonaqua

Подача блюда

Для подачи нужно положить форель внутрь посуды, покрыть ее карамелизированным цикорием, а сверху полить виноградным соусом вьерж.

Совет от шеф-повара

Температура воды должна оставаться одинаковой. Это очень важно при приготовлении рыбы. Важно также не перегревать соус вьерж. Он должен быть теплым, чтобы таким образом ингредиенты не пережарились и сохранили свои ароматы. Цикорий должно быть золотисто-коричневым. Если его передержать, то он будет иметь слишком горький на вкус.

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К этому блюду рекомендуем подавать авторский коктейль Truffle-Tini от бренд-амбасадоршы Nemiroff Юлии Терлецкой. Она объясняет, почему этот коктейль идеально сочетается с форелью. Бренд-амбасадорша Nemiroff отмечает, что существует 2 подхода к фудпейрингу – контраст или дополнения. В этом случае говорится именно о дополнении блюда.

Форель достаточно жирная рыба, поэтому ей подойдет изящный коктейль с нотками винограда (благодаря вермуту), а виноград и рыба – идеальное сочетание. Трюфель поможет разыграть все ароматные нотки в рыбе и сладковатой, но одновременно строгой Nemiroff Rested In Barrel с маслянистым, дубово-пшеничн ым подтоном,

– замечает она.

Приготовление коктейля Truffle-Tini



Рецепт приготовления алкогольного коктейля Truffle-Tini / Фото Nemiroff

Ингредиенты:

Nemiroff Rested In Barrel – 60 миллилитров

Dolin Bianco – 20 миллилитров

Трюфельное масло – 2 капли

Приготовление коктейля Truffle-Tini:

Залей водку Nemiroff Rested In Barrel и вермут в шейкер, тщательно взбей со льдом. Перелей полученный напиток через стейнер в охлажденный бокал. Добавь сверху 2 капли трюфельного масла.

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