Форель под соусом вьерж и коктейль Truffle-Tini: варианты фудпейринга
Вечер пятницы создан для того, чтобы ты наконец расслабился и мог отдохнуть после тяжелой рабочей недели. Попробуй приобщиться к культуре фудпейринга на собственной кухне и удиви друзей. В рубрике барMEN к твоему вниманию рецепт форели под соусом вьерж и коктейля Truffle-Tini.
Источник:24 канал
Все мы любим не только хорошо отдохнуть, но и вкусно поесть. Но Men 24 предлагает вывести свои кулинарные предпочтения на совершенно новый уровень. Попробуй приобщиться к культуре фудрейпринга. К твоему вниманию рецепты крутых блюд, а также коктейлей, которые можно самостоятельно приготовить в домашних условиях.
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На этот раз мы расскажем, как приготовить форель под соусом вьерж, а также предлагаем дополнить блюдо коктейлем Truffle-Tini, от бренд-амбасадоршы Nemiroff Юлии Терлецкой. В его основе Nemiroff De Luxe Rested in Barrel – премиальный продукт, созданный по аутентичной рецептуре. Водка, выдержанная в деревянных бочках, впитывает в себя пряность, легкую сладость, терпкость дубовой коры и насыщенный древесный аромат. Именно поэтому вкус напитка полон неожиданных граней и эксклюзивных оттенков. Сейчас этот продукт доступен только для экспортных рынков, но скоро появится и в Украине.
Рецептом блюда из форели поделился с нами Даниел Гальмиш, мишленовский шеф-повар из Лондона. Даниэль рос в регионе Франш-Конте на востоке Франции, где и формировались его кулинарные предпочтения. Шеф работал в Сингапуре, Португалии, Швеции и Великобритании. Гальмиш – посол the Norwegian Seafood Council, представляющий морскую форель фьордов. Неудивительно, что на этот раз мы рассказываем о приготовлении именно блюда из форели!
Форель под соусом вьерж из свежего винограда
Ингредиенты
Для рыбы:
- Норвежская форель без кожицы – 4 куска по 140 граммов
- Цикорий – 1 большой кочан
- Сливочное масло – 40 граммов
- Оливковое масло
- Морская соль и черный перец свежего помола
- Мед – 2 чайные ложки
Для соуса:
- Оливковое масло Extra Virgin – 4 столовые ложки
- Нарезанный лук-шалот – 1 штука
- Филе половины помидора нарезанное кубиками
- Белый виноград без косточек и кожуры, нарезанный половинками – 150 граммов
- Бальзамический уксус – 1 столовая ложка
- Сок из половины лимона
- Микроэстрагон или свежий эстрагон
Приготовление форели под соусом вьерж из свежего винограда:
- Для приготовления соуса вьерж нужно налить оливковое масло в небольшую кастрюлю и немного нагреть на медленном огне в течение 30 секунд, добавить лук-шалот и готовить 2 минуты, убрать с огня и мягко размешать с помидором и виноградом. Старайся не превратить смесь в кашу.
- Добавь уксус и лимонный сок, а перед подачей – эстрагон по вкусу.
- Для форели нужно подогреть воду в кастрюле до 60 °C. Между тем заверни рыбу в пищевую пленку и завяжи ее по обоим концам. Вари форель стоит в течение 6 – 7 минут на постоянном огне, а затем убери из кастрюли.
- Карамелизируй листья цикория в масле, меде и сохрани их теплыми для подачи.
- Аккуратно раскрой с помощью надреза один конец пищевой пленки, вынь форель и положи на кухонное полотенце. Вытри рыбу насухо и обжарь на сковороде с антипригарным покрытием в течение 2 – 3 минут до золотистого цвета, оставляя серединку нежной и розовой.
Рецепт приготовления форели под соусом вьерж с виноградом / Фото huonaqua
Подача блюда
Для подачи нужно положить форель внутрь посуды, покрыть ее карамелизированным цикорием, а сверху полить виноградным соусом вьерж.
Совет от шеф-повара
Температура воды должна оставаться одинаковой. Это очень важно при приготовлении рыбы. Важно также не перегревать соус вьерж. Он должен быть теплым, чтобы таким образом ингредиенты не пережарились и сохранили свои ароматы. Цикорий должно быть золотисто-коричневым. Если его передержать, то он будет иметь слишком горький на вкус.
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К этому блюду рекомендуем подавать авторский коктейль Truffle-Tini от бренд-амбасадоршы Nemiroff Юлии Терлецкой. Она объясняет, почему этот коктейль идеально сочетается с форелью. Бренд-амбасадорша Nemiroff отмечает, что существует 2 подхода к фудпейрингу – контраст или дополнения. В этом случае говорится именно о дополнении блюда.
Форель достаточно жирная рыба, поэтому ей подойдет изящный коктейль с нотками винограда (благодаря вермуту), а виноград и рыба – идеальное сочетание. Трюфель поможет разыграть все ароматные нотки в рыбе и сладковатой, но одновременно строгой Nemiroff Rested In Barrel с маслянистым, дубово-пшеничным подтоном,
– замечает она.
Приготовление коктейля Truffle-Tini
Рецепт приготовления алкогольного коктейля Truffle-Tini / Фото Nemiroff
Ингредиенты:
- Nemiroff Rested In Barrel – 60 миллилитров
- Dolin Bianco – 20 миллилитров
- Трюфельное масло – 2 капли
Приготовление коктейля Truffle-Tini:
- Залей водку Nemiroff Rested In Barrel и вермут в шейкер, тщательно взбей со льдом.
- Перелей полученный напиток через стейнер в охлажденный бокал.
- Добавь сверху 2 капли трюфельного масла.
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Наслаждайся Truffle-Tini и форелью под соусом вьерж в хорошей компании, чтобы расслабиться и хорошо провести вечер!
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