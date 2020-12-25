На початку грудня відбувся CREATIVE CHEFS SUMMIT 2020 – наймасштабніша щорічна гастрономічна подія в Україні, яка об'єднує кухарів, рестораторів та поціновувачів гастрономічної культури. Ми не лише зазирнули за лаштунки події, а й зібрали найкращі рецепти страв і коктейлів, якими вражали глядачів на шоу. Спробуй і ти долучитися до культури фудпейрингу на власній кухні!

Усі ми любимо не лише гарно відпочити, а й смачно попоїсти. Але Men 24 пропонує вивести свої кулінарні вподобання на абсолютно новий рівень. Спробуй долучитися до культури фудрейпрингу, про яку нам розповідали на нещодавньому CREATIVE CHEFS SUMMIT 2020. До твоєї уваги рецепти крутих страв, а також коктейлів, які можна самостійно приготувати в домашніх умовах.

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У нашому першому матеріалі розповімо тобі, як приготувати курячу шийку за рецептом Савви Лібкіна, а також пропонуємо доповнити страву легким коктейлем Woody Highball від бренд-амбасадорки Nemiroff Юлії Терлецької.



Савва Лібкін і Юлія Терлецька разом вражали глядачів CREATIVE CHEFS SUMMIT 2020 / Фото Nemiroff

Савва Лібкін

Корінний одесит Савва Лібкін – власник компанії "Рестораны Савы Либкина", ресторанів "Дача", "Компот", "Tavernetta", "Пан-Піца". Савва – ресторатор з 27-річним стажем, колумніст і автор бестселерів "Моя Одесская кухня" і "Одесское застолье от Привоза до Дерибасовской". Під час CREATIVE CHEFS SUMMIT 2020 він показав, як приготувати курячу шийку по-одеськи. Спробуй і ти!

Савва Лібкін – ресторатор з 27-річним стажем з Одеси

Куряча шийка по-одеськи

Інгредієнти на 2 – 3 порції:

Ціла курка вагою близько 1,5 кг – 1 шт

Цибуля – 600 г

Вершкове масло – 200 г

Печінка, шлунки та сердечка – від двох курок

Курячий бульйон – 4 – 5 л

Яйця – 3 шт

Жовтки – 5 шт

Пшеничне борошно – 5 ст. л.

Манна каша – 1 ст. л.

Сіль – 2 дрібки

Мелений чорний перець – 1 дрібка

Приготування:

Півторакілограмову курку потрошимо й акуратно знімаємо шкіру цілком, так щоб не задіти крила. Кілька великих білих цибулин очищаємо, подрібнюємо і хвилин 15 – 20 прогріваємо у вершковому маслі. Стежимо, щоб колір не змінився. Остуджуємо. Нарізаємо курячі сердечка, шлунок та печінку дрібними кубиками. Кладемо їх в охолоджену масляно-цибулеву суміш. Додаємо яйця, жовтки, борошно, манку та делікатно вимішуємо фарш. Солимо і перчимо. Шкіру зашиваємо кулінарною ниткою таким чином, щоб утворився мішок з крилами й отвором в області курячої шиї. Заповнюємо шкіру отриманою масою і зашиваємо шию. В готовий закипілий курячий бульйон кладемо шийку і варимо її 45 хвилин на дуже маленькому вогні, практично без кипіння. Після цього шийку необхідно остудити протягом 2 годин прямо в бульйоні.

Варіанти подачі курячої шийки по-одеськи:

Найкраще нарізати її на шматки та, прогрівши у вершковому маслі, подати як основну страву. І, нарешті, цілком доречно буде зняти з готової шийки шкіру, нарізати скибками, залити її закипівшим курячим бульйоном і подати як першу страву. Якщо тобі дісталася курка-несучка, то знайдені всередині жовтки необхідно відварити та покласти у бульйон разом зі скибками шийки. В ідеалі туди ж добре помістити й відварені гребінці півня.

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До цієї страви рекомендуємо подавати авторський коктейль Woody Highball від бренд-амбасадорки Nemiroff Юлії Терлецької. Нагадаємо, що цей напій входить до категорії слабоалкогольних low-ABV коктейлів.

Приготування коктейлю Woody Highball



Рецепт приготування легкого алкогольного коктейлю Woofy Highball / Фото Nemiroff

Інгредієнти:

Nemiroff De Luxe – 50 мл

Содова з макадамією та каштановим пюре – 150 мл

Лайм – 15 мл

Приготування:

Візьми високий стакан і наповни його кубиками льоду. За необхідності додавай лід під час приготування. Налий горілку Nemiroff De Luxe, а також содову з макадамією та каштановим пюре. Витисни сік лайма та кинь його до напою; Перемішай усе барною ложкою та насолоджуйся!

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Насолоджуйся Woody Highball та курячою шийкою по-одеськи у хорошій компанії, аби розслабитися та гарно провести вечір!