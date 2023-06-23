Рецептом этого крутого и яркого коктейля из Men 24 поделилась бренд-амбасадорка Nemiroff Юлия Терлецкая. Он однозначно станет отличным дополнением к уютным посиделкам с друзьями летом.
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Рецепт приготовления Blueberry Night
Пора добавить ярких красок к вашим коктейлям,
– призывают в Nemiroff.
Ингредиенты:
- Nemiroff De Luxe – 40 миллилитров;
- Черничное пюре – 20 граммов;
- Сироп из корицы – 10 миллилитров;
- Сок лимона – 10 миллилитров.
Как отметила бренд-амбасадорка Юлия Терлецкая, профиль этого коктейля ягодный, глубокий и пряный с кислинкой.
Как приготовить коктейль Blueberry Night: смотрите видео
Способ приготовления:
- Залить все ингредиенты в шейкер;
- Заполнить его льдом на 3/4;
- Закрыть и интенсивно шейковать в течение 10 секунд;
- Перелить с помощью стейнера и сита в охлажденный бокал подачи.
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Коктейль Blueberry Night однозначно заслуживает внимания. Он станет отличным компаньоном для жарких летних вечеров. А лучше всего то, что готовить его очень просто!