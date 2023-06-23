Рецептом этого крутого и яркого коктейля из Men 24 поделилась бренд-амбасадорка Nemiroff Юлия Терлецкая. Он однозначно станет отличным дополнением к уютным посиделкам с друзьями летом.

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Рецепт приготовления Blueberry Night

Пора добавить ярких красок к вашим коктейлям,

– призывают в Nemiroff.

Ингредиенты:

Nemiroff De Luxe – 40 миллилитров;

Черничное пюре – 20 граммов;

Сироп из корицы – 10 миллилитров;

Сок лимона – 10 миллилитров.

Гарниш: цедра апельсина, ягоды.

Как отметила бренд-амбасадорка Юлия Терлецкая, профиль этого коктейля ягодный, глубокий и пряный с кислинкой.

Как приготовить коктейль Blueberry Night: смотрите видео

Способ приготовления:

Залить все ингредиенты в шейкер; Заполнить его льдом на 3/4; Закрыть и интенсивно шейковать в течение 10 секунд; Перелить с помощью стейнера и сита в охлажденный бокал подачи.

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Коктейль Blueberry Night однозначно заслуживает внимания. Он станет отличным компаньоном для жарких летних вечеров. А лучше всего то, что готовить его очень просто!