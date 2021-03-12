Равиоли с курицей и коктейль Wild Berry: варианты фудпейринга
Вечер пятницы создан для того, чтобы ты наконец расслабился и мог отдохнуть после тяжелой рабочей недели. Попробуй приобщиться к культуре фудпейринга на собственной кухне и удиви друзей. В рубрике барMEN к твоему вниманию рецепт равиоли с курицей и коктейля Wild Berry.
Источник:24 канал
Все мы любим не только хорошо отдохнуть, но и вкусно поесть. Но Men 24 предлагает вывести свои кулинарные предпочтения на совершенно новый уровень. Попробуй приобщиться к культуре фудрейпринга. К твоему вниманию рецепты крутых блюд, а также коктейлей, которые можно самостоятельно приготовить в домашних условиях.
Это интересно Яркие коктейли для празднования начала весны: попробуй себя в роли барMENa
На этот раз мы расскажем, как приготовить равиоли с курицей, а также предлагаем дополнить блюдо коктейлем Wild Berry от бренд-амбасадорки Nemiroff Юлии Терлецкой.
Равиоли – очень популярный вид итальянских макаронных изделий. У них может быть разнообразная начинка. А мы на этот раз рекомендуем тебе попробовать приготовить равиоли с курицей, которые удачно сочетаются с пряным алкогольным коктейлем Wild Berry, приготовленным на основе вкусовой водки Nemiroff Wild Cranberry.
Равиоли с курицей
Равиоли – очень популярное блюдо итальянской кухни / Фото thefreshmarket
Ингредиенты
Для теста:
- вода – 200 миллилитров
- мука – 3 стакана
- яйцо куриное – 1 штука
- соль – 1 чайная ложка
- оливковое масло
Для начинки:
- куриное филе – 700 г
- лук – 1 штука
- чеснок – 1 – 2 зубчика
- соль и перец по вкусу
Приготовление равиоли с курицей:
Для начинки: нарежь и обжарь лук на сковороде. Добавь обжаренный лук, а также специи к куриному фаршу и перемешай все. Смесь положи в холодильник на 10 – 15 минут.
Для теста: перемешай муку, соль, яичный белок и оливковое масло. Все перемешай хорошо и замесите тесто. Положи его в холодильник на 30 минут. Затем достань тесто, раскатай его и разрежь на 2 части. Сформируй одинаковые полоски. На первую положи начинку, смажь края теста желтком. Затем накрой ее второй полоской теста. Разрежь равиоли и помести их в кипяток. Вари до готовности, а также подавай с соусом.
Тебе понравится Как приготовить горячий алкогольный коктейль Hot Plum & Orange: попробуй себя в роли барMENa
Приготовление коктейля Wild Berry
Рецепт приготовления алкогольного коктейля Wild Berry / Фото Nemiroff
Ингредиенты:
- Nemiroff Wild Cranberry – 50 миллилитров
- Пюре ревеня – 30 миллилитров
- Битер Select – 20 миллилитров
- Сок лимона – 15 миллилитров
- Яичный белок – 25 миллилитров
Приготовление Wild Berry:
- Добавь все ингредиенты в шейкер;
- Тщательно взбей со льдом и перелей через стейнер в охлажденный бокал.
Попробуй также Свинина в свекольном моле и коктейль Burning Tea: варианты фудпейринга
Наслаждайся Wild Cranberry и равиоли с курицей в хорошей компании, чтобы расслабиться и хорошо провести вечер!
Поделиться новостью