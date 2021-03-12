Вечер пятницы создан для того, чтобы ты наконец расслабился и мог отдохнуть после тяжелой рабочей недели. Попробуй приобщиться к культуре фудпейринга на собственной кухне и удиви друзей. В рубрике барMEN к твоему вниманию рецепт равиоли с курицей и коктейля Wild Berry.

Все мы любим не только хорошо отдохнуть, но и вкусно поесть. Но Men 24 предлагает вывести свои кулинарные предпочтения на совершенно новый уровень. Попробуй приобщиться к культуре фудрейпринга. К твоему вниманию рецепты крутых блюд, а также коктейлей, которые можно самостоятельно приготовить в домашних условиях.

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На этот раз мы расскажем, как приготовить равиоли с курицей, а также предлагаем дополнить блюдо коктейлем Wild Berry от бренд-амбасадорки Nemiroff Юлии Терлецкой .

Равиоли – очень популярный вид итальянских макаронных изделий. У них может быть разнообразная начинка. А мы на этот раз рекомендуем тебе попробовать приготовить равиоли с курицей, которые удачно сочетаются с пряным алкогольным коктейлем Wild Berry, приготовленным на основе вкусовой водки Nemiroff Wild Cranberry .

Равиоли с курицей



Равиоли – очень популярное блюдо итальянской кухни / Фото thefreshmarket

Ингредиенты

Для теста:

вода – 200 миллилитров

мука – 3 стакана

яйцо куриное – 1 штука

соль – 1 чайная ложка

оливковое масло

Для начинки:

куриное филе – 700 г

лук – 1 штука

чеснок – 1 – 2 зубчика

соль и перец по вкусу

Приготовление равиоли с курицей:

Для начинки: нарежь и обжарь лук на сковороде. Добавь обжаренный лук, а также специи к куриному фаршу и перемешай все. Смесь положи в холодильник на 10 – 15 минут.

Для теста: перемешай муку, соль, яичный белок и оливковое масло. Все перемешай хорошо и замесите тесто. Положи его в холодильник на 30 минут. Затем достань тесто, раскатай его и разрежь на 2 части. Сформируй одинаковые полоски. На первую положи начинку, смажь края теста желтком. Затем накрой ее второй полоской теста. Разрежь равиоли и помести их в кипяток. Вари до готовности, а также подавай с соусом.

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Приготовление коктейля Wild Berry



Рецепт приготовления алкогольного коктейля Wild Berry / Фото Nemiroff

Ингредиенты:

Nemiroff Wild Cranberry – 50 миллилитров

Пюре ревеня – 30 миллилитров

Битер Select – 20 миллилитров

Сок лимона – 15 миллилитров

Яичный белок – 25 миллилитров

Приготовление Wild Berry:

Добавь все ингредиенты в шейкер; Тщательно взбей со льдом и перелей через стейнер в охлажденный бокал.

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