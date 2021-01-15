32-річна співачка Ріанна знялася у спокусливій спідній білизні з власної колекції SAVAGE X FENTY. Червоний комплект випустили спеціально до Дня святого Валентина. Дивися на Men 24, у чому барбадоська зірка зустрічатиме коханого 14 лютого!

Останнім часом Ріанна не надто активно викладає фотографії в інстаграмі. Але якщо це робить, то вже з чималим розмахом. Цього разу 32-річна співачка поділилася з прихильниками світлинами, на яких вона позує у спокусливій червоній спідній білизні. Комплект зірка випустила до Дня святого Валентина. Насолоджуйся порцією краси на Men 24!

Тобі сподобається Спокуслива Даша Астаф'єва провела за лаштунки зйомок: гаряче відео 18+

"Творіння на Валентина від SAVAGE X FENTY", – написала зірка під постом.

Гаряче фото підписники Ріанни сприйняли з захватом. Тож ми не подивовані, що вони засипали її компліментами, оспівуючи сексуальні вигини співачки:

"Надзвичайно розбурханий цим";

"Чому ти з нами так чиниш?";

"Я хочу все те, що на тобі";

"День святого Валентина ще ніколи не виглядав так добре";

"Королева".

Насолоджуйся Сексуальна українська телеведуча знялася топлес: гаряче фото 18+

Але були й ті, хто обурився, що Ріанна досі не представила обіцяний альбом. Можливо, вона зробить це 14 лютого? Хтозна. А поки ми пропонуємо підписатися на неї, щоб не пропустити найцікавіше.