32-летняя певица Рианна снялась в соблазнительном нижнем белье из собственной коллекции SAVAGE X FENTY. Красный комплект выпустили специально ко Дню святого Валентина. Смотри на Men 24, в чем барбадосская звезда будет встречать любимого 14 февраля!

В последнее время Рианна не слишком активно выкладывает фотографии в инстаграме. Но если это делает, то уже с большим размахом. На этот раз 32-летняя певица поделилась с поклонниками фотографиями, на которых она позирует в соблазнительном красном нижнем белье. Комплект звезда выпустила ко Дню святого Валентина. Наслаждайся порцией красоты на Men 24 !

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"Творения на Валентина от SAVAGE X FENTY", – написала звезда под постом.

Горячее фото подписчики Рианны восприняли с восторгом. Поэтому мы не удивлены, что они засыпали ее комплиментами, воспевая сексуальные изгибы певицы:

"Чрезвычайно взбудораженный этим";

"Почему ты с нами так делаешь?";

"Я хочу все то, что на тебе";

"День святого Валентина еще никогда не выглядел так хорошо";

"Королева".

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