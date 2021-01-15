Рианна снялась в соблазнительном нижнем белье ко Дню святого Валентина: горячее фото 18+
32-летняя певица Рианна снялась в соблазнительном нижнем белье из собственной коллекции SAVAGE X FENTY. Красный комплект выпустили специально ко Дню святого Валентина. Смотри на Men 24, в чем барбадосская звезда будет встречать любимого 14 февраля!
В последнее время Рианна не слишком активно выкладывает фотографии в инстаграме. Но если это делает, то уже с большим размахом. На этот раз 32-летняя певица поделилась с поклонниками фотографиями, на которых она позирует в соблазнительном красном нижнем белье. Комплект звезда выпустила ко Дню святого Валентина. Наслаждайся порцией красоты на Men 24!
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"Творения на Валентина от SAVAGE X FENTY", – написала звезда под постом.
Горячее фото подписчики Рианны восприняли с восторгом. Поэтому мы не удивлены, что они засыпали ее комплиментами, воспевая сексуальные изгибы певицы:
- "Чрезвычайно взбудораженный этим";
- "Почему ты с нами так делаешь?";
- "Я хочу все то, что на тебе";
- "День святого Валентина еще никогда не выглядел так хорошо";
- "Королева".
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Но были и те, кто возмутился, что Рианна до сих пор не представила обещанный альбом. Возможно, она сделает это 14 февраля? Кто знает. А пока мы предлагаем подписаться на нее, чтобы не пропустить самое интересное.
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