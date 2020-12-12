Роберт Годдард мав репутацію "божевільного професора" і всім розповідав, що в роботі керується "Війною світів". Його зневажали за життя, а після смерті витратили купу ресурсів, щоб тільки відновити його розробки.

Історія знає приклади, коли відкриттів не помічали або ігнорували як безнадійні. А якби оцінили їх належно, наше життя круто змінилася б. Men 24 розповість про кілька таких, у цьому ж матеріалі – про американські ракети.

Радимо Міфи про стародавній світ, у які чомусь досі вірять

Ракети Годдарда

У США на початку XX століття винахідником міг назвати себе кожен другий, ніхто на це не зважав. Тому частенько справді геніальні здобутки губилися у нерозумінні. Це й сталося із винаходами Роберта Годдарда.

Цей вчений створив і запатентував багатоступеневу ракетну технологію і ракетне паливо. Побудував першу ракету на рідкому паливі. Першу ракету з гіроскопічними поліпшеним балансом. Першу ракету з науковими приладами на борту. І першу ракету, яка вийшла у високі шари атмосфери.

Дивно, але навіть під час Другої світової війни уряду США було байдуже до розробок Годдарда. Про ракетні технології там задумалися тільки після того, як гітлерівці застосували "Фау-2".



Годдард створив і запатентував багатоступеневу ракетну технологію і ракетне паливо / Фото wikidata

До слова, "Фау-2" базується на розробках Годдарда. Нацисти просто викрали його патенти у 1939 році. Причому вчений бачив, що за ним шпигують, і попереджав владу, але… Але, як ми вже писали, уряду США було байдуже.

Ну, гаразд, не будемо у всьому звинувачувати владу. Визнаймо, що трохи винен і Годдард. Річ у тім, що він мав репутацію "божевільного професора". Годдард усім розповідав, що в роботі керується "Війною світів" Герберта Веллса, а під час одного зі своїх експериментів випадково підірвав підвал університету.

Хай там як, але сталося те, що сталося: агенти нацистів у США викрали у Годдарда документи з його розробками і понад 200 його патентних заявок. І створили ракети. А після війни вже німецькі вчені на кшталт Вернера фон Брауна допомагали американцям… Відновити розробки ракет Годдарда.

До слова ​Один із 10 основних центрів NASA, заснований у 1959, називається Goddard Space Flight Center

Репутацію ж Роберта Годдарда як генія, а не божевільного відновили тільки після його смерті. Якби на його винаходи звернули увагу за життя..