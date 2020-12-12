Роберт Годдард имел репутацию "сумасшедшего профессора" и всем рассказывал, что в работе руководствуется "Войной миров". Его презирали при жизни, а после смерти потратили кучу ресурсов, чтобы только восстановить его разработки.

История знает примеры, когда открытий не замечали или игнорировали как безнадежные. А если бы оценили их по достоинству, наша жизнь круто изменилась бы. Men 24 расскажет о нескольких таких, в этом же материале – об американских ракетах.

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Ракеты Годдарда

В США в начале XX века изобретателем мог назвать себя каждый второй, никто на это не обращал внимания. Поэтому зачастую действительно гениальные достижения терялись среди непонимания. Сие и произошло с изобретениями Роберта Годдарда.

Этот ученый создал и запатентовал многоступенчатую ракетную технологию и ракетное топливо. Построил первую ракету на жидком топливе. Первую ракету с гироскопическими улучшенным балансом. Первую ракету с научными приборами на борту. И первую ракету, которая вышла в высокие слои атмосферы.

Удивительно, но даже во время Второй мировой войны правительство США было безразлично к разработкам Годдарда. О ракетных технологиях там задумались только после того, как гитлеровцы применили "Фау-2".



Годдард создал и запатентовал многоступенчатую ракетную технологию и ракетное топливо / Фото wikidata

К слову, "Фау-2" базируется на разработках Годдарда. Нацисты просто похитили его патенты в 1939 году. Причем ученый видел, что за ним шпионят, и предупреждал власть, но... Но, как мы уже писали, правительство США было безразлично.

Ну, ладно, не будем во всем винить власть. Признаем, что частично виноват и Годдард. Дело в том, что он имел репутацию "сумасшедшего профессора". Годдард всем рассказывал, что в работе руководствуется "Войной миров" Герберта Уэллса, а во время одного из своих экспериментов случайно подорвал подвал университета.

Как бы там ни было, но случилось то, что случилось: агенты нацистов в США похитили у Годдарда документы с его разработками и более 200 его патентных заявок. И создали ракеты. А после войны уже немецкие ученые вроде Вернера фон Брауна помогали американцам... Восстановить разработки ракет Годдарда.

К слову Один из 10 основных центров NASA, основанный в 1959 году, называется Goddard Space Flight Center

Репутацию же Роберта Годдарда как гения, а не сумасшедшего восстановили только после его смерти. Если бы на его изобретения обратили внимание при жизни...