Думками стосовно цього поділився професор психології та маркетингу Арт Маркман. Він назвав кілька важливих моментів, які варто зробити відразу ж після проходження співбесіди. Не зволікай, адже від цього може залежати твоя майбутня кар'єра.

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Що потрібно зробити після співбесіди

За словами Маркмана, є 4 ключові елементи, які ти можеш використати, якщо хочеш продовжити співбесіду та не залишитися без відповіді. Це дозволить тобі досягнути успіху й отримати бажану роботу.

1. Лист-подяка

Перший крок, за словами експерта, це запитати, коли можна очікувати на відповідь. Це потрібно зробити до того, як ти залишиш співбесіду. Таким чином ти зможеш окреслити для себе терміни очікування, щоб не бути у постійній напрузі та тривозі.

Крім того, Маркман каже, що дуже хороша ідея – відправити повідомлення з подякою за надану можливість. Це не має бути щось розлоге. Просто подякуй за співбесіду та нагадай, що очікуєш на результат. Це дозволить тобі залишатися у полі зору інтерв'юєра.

2. Наступне повідомлення

Щойно настане крайній термін, який тобі дали для відповіді, настав час написати наступний лист. Але це має бути приблизно через тиждень після дати, яку тобі називали. Це дозволить роботодавцям не відчувати тиску.

Цей лист демонструє твою зацікавленість в отриманні цієї роботи. Крім того, це варіант комунікації тоді, коли роботодавець просто не має часу або ресурсу писати або телефонувати самостійно.



Не соромся писати, якщо довго немає відповіді / Фото Drazen Zigic

3. Повідом про іншу пропозицію

За словами Маркмана, ти можеш написати раніше лише за однієї умови. Мовиться про те, що ти отримав іншу пропозицію. Експерт каже, що в цьому випадку ти можеш написати роботодавцеві та повідомити його, що в тебе з'явилася ще одна можливість. Але ти повинен подати це так, щоб з того боку зрозуміли, що ти зацікавлений саме у тій посаді, яку тобі пропонує ця компанія.

4. Попроси про відгук

Цей пункт також дуже важливий. Ти можеш попросити про відгук навіть тоді, коли не отримав роботу. Маркман пояснює, що спочатку ти можеш подякувати за можливість спробувати себе. Після чого маєш можливість попрохати про те, щоб тобі надіслали фідбек. Він може бути помічним під час проходження наступних співбесід.

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Спробуй і ти взяти на озброєння поради від Маркмана. Можливо, саме вони дозволять тобі отримати роботу своєї мрії. Повір, не все настільки страшно.