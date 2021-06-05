Рожевий одяг і застібки-гачки: це створили для чоловіків

Багато хто говорить про жіночу моду, ніби тільки жінки хочуть мати красивий вигляд. І мало хто знає, на які жертви заради цього ж доводилося йти чоловікам. А ж доводилося, і чимало.

Історія моди свідчить, що чиїсь жертви часто стають здобутком інших. Ми на Men 24 підібрали для тебе кілька цікавих прикладів того, як річ, яку вигадали й створили для чоловіків, стала успішним надбанням жінок.

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Гачок-застібка

Автором винаходу, хоч це може й дивно звучить, є знаменитий американський письменник Марк Твен. У такий спосіб – за допомогою гачків-застібок – він пропонував кріпити підтяжки до штанів (так, ремінь з'явився тільки у XIX столітті).

Так от. Оті складні й незрозумілі нині для частини чоловіків штуки, з якими іноді доводиться вести нерівну боротьбу, і які розташовані позаду жіночого бюстгальтера – це нащадки саме твенівських суто чоловічих застібок.

Так сталося, що тогочасні чоловіки здебільшого не зрозуміли задумку Твена – і не захотіли використовувати гачки-застібки у своєму гардеробі. Натомість вони шалено сподобалися виробникам корсетів, а трохи пізніше – і ліфчиків.



Застібку на бюстгальтерах створили для чоловічих підтяжок / Фото unsplash

Рожевий одяг

Поділ одягу за кольорами на "для хлопчиків" і "для дівчаток" виник приблизно у середині XX століття. Це був такий маркетинговий хід виробників, щоб їхня продукція продавалася – сформувати певну моду, щоб молодші діти іншої статі не доношували одяг за старшими.

Упродовж же XVII – XIX століть хлопчиків і дівчаток спокійнісінько одягали, наприклад, в однакові білі сукні. Це ж практично – дитину в сукні легше привчати до горщика, а плями з білого прекрасно відпиралися за допомогою відбілювача.

А тепер про головне, увага: спершу рожевий колір приписали не дівчаткам – а хлопчикам! У 1918 році один популярний американський журнал із царини моди написав:

"Нам здається, хлопчикам доречніше носити одяг рожевого кольору. Адже рожевий – це колір сильніший, однозначніший. Ніжний, небесний блакитний більше пасує ж дівчаткам".



Рожевий одяг спершу був чоловічим трендом / Фото unsplash

Але, але. Мода ця не прижилася. У підсумку "хлопчачі" і "дівчачі" кольори змінилися на протилежні. Припускаємо, це сталося через схожу давню французьку традицію, а на французів орієнтувалися чи не всі модники ХХ століття.

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